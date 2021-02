Feat Food, +240% di clienti nel 2020. Consegnati 50mila pasti in Italia

Pubblicato il 24 febbraio 2021 | 10:54

N

Tutto l'occorrente per cucinare arriva già pronto nelle giuste quantità

Ingredienti sani e bilanciati per una dieta personalizzata

ata nel 2015 a Lecce da un'idea die trasferitasi a Milano l'anno successivo dove oggi conta due laboratori di produzione attivi e uno in allestimento,ha messo a punto un sistema che fornisce agli utenti che utilizzano la sua piattaforma digitale unasecondo le caratteristiche fisiche di ciascuno e gliLoche studia i menu di Feat Food è l'. Mentre glidi Machine Learning, che diventano più precisi con l'aggiornamento costante dei dati inseriti nel sistema, preparano lecon le giuste grammature,nelle box che vengono poi consegnati in tutta Italia entro 24/48 ore. Tempo di conservazione, fino a 10 giorni.Nel 2020 Feat Food ha, per un totale di 200.000 nei suoi primi sei anni di vita. Un risultato esplosivo:in un anno (+240%), unrispetto al 2019 e un piazzamento al 168° posto (3° in Italia)entrate a far parte della FoodTech 500. Una spinta che ha portato i componenti del team di Feat Food quasi al raddoppio.«Nel 2020 determinante è stato il nostro, dato che gli altri canali come la distribuzione negli smart fridge all'interno di palestre e aziende o il nostro punto vendita a Milano, non hanno potuto lavorare a pieno regime - spiega il ceo- L'e-commerce nel 2020 ha quindi determinato ile sarà ilnel 2021, anche se stiamo cercando di ampliare il nostro bacino di utenti non solo al fitness ma anche al wellness. A fine 2020 abbiamo infattiproprio con l'obiettivo di scalare il mercato sia online che offline,. Feat Food fa parte della nicchia del meal planning market che si inserisce nel mercato dei servizi di meal kit delivery, sempre più utilizzati soprattutto daie dallache apprezzano il. I piatti o tutto l'occorrente per cucinare arrivano già pronti nelle, senza dover fare una spesa ad hoc e, sicuramente, una cena del genere è più economica di una al ristorante. A questi aspetti, Feat Food aggiunge gli ingredienti sani e bilanciati, semplificando la vita di chi desidera seguire una dieta personalizzata per un certo lasso di tempo».Une in evoluzione costante quello del Food Tech . In 10 anni ildel settore è stato del, con oltre 5.300 nuove imprese e. L'universo al suo interno è molto variegato e spazia dall'agricoltura al, un ambito quest'ultimo che ha registrato le performance più alte nel funding, raccogliendo investimenti per 31,5 miliardi di euro (il 48% dell'intero settore foodtech).Per informazioni: www.featfood.it