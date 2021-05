Gestisci il tuo hotel da remoto con la piattaforma cloud Ethos

Pubblicato il 08 maggio 2021 | 19:30

C

Un controllo da remoto che abbatte i costi e permette di risparmiare sui consumi

Vantaggi sia per l'albergatore che per l'ospite

sempre più connesse e gestione dell’ottimizzata e sicura. È questa la promessa di- società friulana operativa nell’ambito del room management system per il settore dell’con sedi in Italia, Gran Bretagna, Emirati Arabi Uniti e Asia - che per rispondere alle esigenze sempre più complesse del, ha lanciato un sistema rivoluzionario diconsente la gestione centralizzata di tutti i dispositivi presenti in camera e semplifica il lavoro dell’hotelier che da oggi può gestire la struttura da remoto e con qualunque dispositivo connesso alla rete.«People-Centric Hospitality sintetizza per noi questo rinnovamento culturale che sta riscrivendo il concetto di ospitalità. Un tempo erano necessarie camere accoglienti e funzionali, oggi le persone hanno bisogno di vivere l’esperienza in hotel in maniera, consapevole e immersiva - dice il ceo di VDA Group,- La sfida più grande ora è unire le forze di tutti gli attori coinvolti per attuare unche pone al centro le persone che quotidianamente operano all’interno delle strutture alberghiere. Noi di VDA mettiamo a disposizione la nostra tecnologia e la nostra esperienza nei mercati che vanno dall’Europa all’Asia Pacifica e nonostante le difficoltà legate al momento , le aspettative sono più che positive».Etheos è una nuovadi 5ª generazione che con ilsemplifica all’hotelier il processo didel sistema di gestione camera, possibile ora anchee da qualunque dispositivo. Il nuovo sistema, oltre a consentire un’ampia scelta di funzioni e di controlli per gestire l’hotel in modo integrato, assicura anche una costante efficienza e ottimizzazione delle funzionalità con un impatto diretto suioperativi dell’hotel. Etheos grazie alle potenzialità del cloud e deiconsente all’albergo la possibilità di offrire all’ospite un’esperienza altamenteperché il comportamento dele le sue preferenze possono esserein occasione di un suo nuovo soggiorno.«Etheos è una soluzioneche mette d’accordo una domanda sempre più esigente e un’offerta che deve soddisfare i 4 pilastri dell’innovazione:e accessibilità, esperienza immersiva, bellezza e armonia», dice il product marketing manager«La grande sfida di questo nuovo sistema di Room Management va oltre il piano tecnologico. Etheos innova sul piano strategico e si inserisce in un cambio di paradigma per il settore alberghiero aggiungendo un tassello importante per l’avanzamento dei sistemi di domotica negli hotel», conclude, responsabile R&D di VDA.Per informazioni: www.vdagroup.com