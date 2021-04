''Le indagini di Lolita Lobosco'': I sapori pugliesi conquistano la tv

Pubblicato il 12 aprile 2021 | 13:13

’Italia a tavola, ma anche sugli. Il grande successo della prima serie della fiction“Le indagini di Lolita Lobosco”, tratto dai romanzi di, porterà a un bis grazie ai fondi stanziati da Apulia Film Commission. Tra esaltazione della “baresità” e riscatto femminile, la vice questoreè entrata nelle case degli italiani dal 21 febbraio al 14 marzo, e si appresta a farlo di nuovo.Interpreteavvenente attrice che ha fatto innamorare gli italiani alle prese con molteplici casi di omicidio e altrettante ricette. Complice nell’impresa un territorio bellissimo, che è entrato nelle mire di tanti italiani vogliosi di, quando si potrà, grazie alle immagini di una città capoluogo svelata nei suoi scorci più belli: il suggestivo lungomare, la zona della Fiera del Levante, la città vecchia, gli antichi palazzi, il Castello svevo, la Basilica di San Nicola e la Cattedrale di San Sabino a fianco della quale abita proprio la vice-questore Lobosco.Ma laha accompagnato lo spettatore, tra fiction e realtà, anche nei comuni limitrofi, Monopoli, Putignano, Polignano e San Vito con la sua splendida Abbazia sul mare. Ognuno degli, di Mola di Bari, è intriso di bellezza, gusto e cultura gastronomica. E già dai titoli un po’ vien fame: La circonferenza delle arance, Giallo ciliegia, Uva noir, Gioco pericoloso, Spaghetti all'assassina, Mare nero, Dopo tanta nebbia, I quattro cantoni. Dai panzerotti, agli spaghetti all’assassina, “Le indagini di Lolita Lobosco” è uno scrigno di bontà, un«Ma non solo pugliesi. Io amo lae la condisco di contaminazioni», dice Gabriella Genisi che, tra un’indagine e l’altra della vice-questore Lolita, nei suoi romanzi, lascia undi ricette per tutti i gusti. Una decina per ogni romanzo. Fate un po’ voi i conti sul prezioso contributo donatoci dalla scrittrice. E,, si festeggia a tavola. Con i piatti di Gabriella Genisi, che non doma dai mille impegni, continua sui suoi profili social a sfornare ricette della tradizione rivisitate in chiave personalissima.Siamo molto diverse, ma qualche mio tratto c’è, quello della passione per la cucina, per esempio. Ma non sono romanzi autobiografici. La cucina è la mia passione, credo sia un modo per esprimere i, e in Puglia questo aspetto è condiviso. L’importanza del cibo sta anche nel nutrimento dei legami. Ecco perché la vita dei pugliesi si esprime a 360 gradi a tavola, in famiglia e con gli amici. Rispetto ad altre regioni in Puglia la cucina ha un aspetto sentimentale. E Lolita è, la sua storia si svolge a Bari, che è sì un meltin pot di culture, ma la quotidianità qui è imprescindibile dalla tavola. Nella mia scrittura ho traslato proprio questo aspetto. I miei romanzi, tutti, parlano molto di territorio e per descriverlo bisogna descriverne anche i sapori. E poi, al lettore, le storie vanno fatte assaggiare, annusare.Accompagnandolo in un percorso sensoriale. In ognidi Lolita regalo un’appendice di ricette , che il lettore può riproporre aQuella deibaresi, sicuramente, che si trova nel romanzo “Mare nero”, e lì c’è anche quella della focaccia di Lolita. E quella degli spaghetti all’che dà proprio il titolo a un libro. È la stessa Lolita che nell’imparare la preparazione degli spaghetti all’assassina accompagna il lettore in questo percorso sensoriale.Ad assaggiare gli “, le “Carteddàte”, ma anche ciambelle e marmellate. In “Circonferenza delle arance” ci sono tante preparazioni a base di, come le scorzette candite, e in “Giallo ciliegia” e “Uva noir” ci sono ricette a base di ciliegie e uva.Tanto, mi piace sperimentare, sono una fautrice della libertà in cucina. Ognuno può metterci il proprio sentimento. Per esempio, la focaccia di Lolita è con patate e: la bianca, la manitoba e la semola. Mi piace semplice con solo pomodori e olio. Ma anche di “spaghetti all’assassina” ho dato più variazioni sul tema. Nei giorni della puntata ho ricevuto centinaia di foto di piatti diversi, è diventata una ricetta “virale” anche fuori dei nostriSì, Lolita si “compone” di barese, siciliano e napoletano, e questo si evince anche dall’accento che l’attrice ha dato al personaggio. Anche perché Bari è abitata da un meticciato culturale bellissimo, che contamina anche laQuella, che è tanto legata al mare e ai profumi, la costiera, i suoi limoni.Una serie di romanzi dedicati ancora una volta al territorio ma quello salentino stavolta. “” e “La regola di Santa Croce”, la protagonista è un maresciallo dei carabinieri e si svolge in vari paesi del Salento, qui non troverete ricette, ma racconti di piatti tipici salentini. E c’è un progetto