iPratico, la soluzione nativa Apple per gestire il ristorante

iPratico, la gestione completa del locale su piattaforma Apple

OpenList, la app per evitare assembramenti

è il primoal mondo sviluppato su. La soluzione gestionale adatta a(anche le più nuove dovute al Covid-19) delle attività di ristorazione, dalle strutture più piccole alle più articolate, fino alle catene.La rosa deida iPratico è davvero sorprendente. Si tratta dicomplete. Dal semplice punto cassa fino alla gestione dellein mobilità per i camerieri ai tavoli, passando per la cucina con interazioni in real time tra, e servizio t(con QR Code) attraverso una WebApp con cui si gestiscono facilmente anche i programmi fedeltà per i clienti, insieme ai servizi prepagati e i nuoviIn questo momento di grande trasformazione della vita di tutti gli operatori della ristorazione, iPratico ha risposto in maniera tempestiva con le sue soluzioni vincenti per le nuove esigenze del mercato, proponendo:Tra le diverse applicazioni, da segnalare la novità, con cui non solo si potranno registrare i, ma soprattutto, secondo quanto stabilito dai Dpcm in materia di contrasto al Covid-19. In questo senso di grande utilità anche, la app per mettersi in coda al ristorante ed evitare assembramenti.? Una soluzione che permette di gestire con precisione e in maniera ordinata l’ingresso e i tempi di attesa della clientela. Con Open List, il ristoratore potràall’interno e all’ingresso e farsi conoscere tramite l’App ai suoi futuri clienti.Per informazioni: www.pratico.it