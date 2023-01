LOOK Digital Signage Service: scopri il nuovo modo di ordinare al ristorante

Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento con appassionati di tecnologia e delle soluzioni per migliorare la vita delle persone. In questo articolo, scopriremo il mondo del digital signage conoscendo il prodotto di punta del team di Look DS.





Scopri Look DS

Si tratta di un team di esperti informatici internazionale con sedi in varie zone del mondo. Questa squadra di professionisti ha vinto diversi premi e riconoscimenti a livello mondiale grazie alla soddisfazione dei clienti, alle soluzioni innovative proposte e alle capacità tecniche dimostrate nel corso degli anni.

Il team lavora in modalità SaaS b2b (business-to-business) aiutando le imprese in rete come: catene di ristoranti, banche e saloni di bellezza, nel soddisfare i loro bisogni in termini di qualità del lavoro, aumento dei guadagni e miglioramenti del proprio business.

Che cos’ è il digital signage?

In italiano, il termine potrebbe essere tradotto come segnaletica digitale, e si tratta di una vera e propria forma di comunicazione in cui i contenuti vengono mostrati ai destinatari attraverso schermi touch e pannelli luminosi.

Il loro utilizzo principale viene fatto nei ristoranti, dove ormai, sono sempre più presenti i menù digitali: delle postazioni in cui il cliente può scegliere personalmente, osservando immagini dinamiche ed accattivanti, il prodotto da acquistare, in base ai propri gusti e al proprio budget.





Tutto quello che devi sapere sul software per poter usare il menù digitale

Se ti occupi di ristorazione e ti stuzzica l’idea di avere un menù digitale che sia:

Dinamico

Accattivante

Modificabile

Pratico da usare

In grado di aumentare i tuoi profitti

Allora sicuramente ti interesserà capire come utilizzare il software creato da LOOK DS.

Il suo utilizzo è molto intuitivo e facile. Si tratta infatti di una soluzione CMS (Content Management System) ossia una tecnologia pensata apposta per gli utenti e che non necessità di particolari competenze per essere usata al meglio.





Tutto ciò che devi sapere sul software

La prima cosa da sapere è che il software può essere utilizzato con qualsiasi schermo che già possiedi nel tuo ristorante o che vuoi acquistare, tutti quelli in commercio infatti vanno bene.

Per sfruttare al meglio le caratteristiche, è preferibile usare la versione WEB del software piuttosto che il telefono (che è comunque utilizzabile).

Iniziare è molto facile e ti basteranno poco più di 30 secondi per mettere in comunicazione il software e lo schermo presente nel tuo ristorante, seguendo queste istruzioni:

Apri l’applicazione LOOK dal tuo computer

Collega l’hardware media player al computer

Inserisci il codice che appare nello schermo all’interno del CMS

Inizia la personalizzazione navigando tra i numerosi layout già presenti

Come funziona il menù digitale?

Le funzionalità presenti nel CMS ti permetteranno di:

Creare e modificare i menù a partire dai layout già presenti: potrai quindi semplicemente sostituire l’immagine di un tuo piatto con quella già presente all’interno del CMS

Programmare ciò che vorrai proporre ai clienti in anticipo: ad esempio puoi impostare la visione di cibi diversi a seconda della fascia oraria o puoi cambiare i prezzi tra il pranzo e la cena

Lavorare in modalità off line: i materiali già caricati, potranno essere visualizzati anche se non c’è rete wifi.

Farti aiutare dai tuoi collaboratori gestendo direttamente eventuali abilitazioni ad apportare delle modifiche direttamente dal menù principale del software





Perché sono migliori dei classici menù?

L’esperienza del COVID19 ci ha fatto capire che per i clienti, è cambiato il modo di vivere la ristorazione. I menù cartacei sono statici, si sporcano e si rovinano, al contrario il menù digitale, per il cliente, è:

Divertente da usare

Intuitivo e veloce

Sicuro in quanto non prevede il contatto diretto con un cameriere in fase di ordinazione

Questi dati ci fanno capire che il mondo della ristorazione è cambiato ed è in continua evoluzione, eventi come la pandemia da Coronavirus hanno messo a dura prova i ristoratori e solo chi è stato davvero in grado di rimanere al passo coi tempi ha potuto dare una svolta al proprio business.

Il mondo del digital signage e il suo utilizzo nei ristoranti rappresenta la chiave per il successo.





Anche l’occhio vuole la sua parte

Oltre agli importanti benefici che il menù digitale può dare alla tua attività, gli schermi interattivi, rappresentano anche un complemento d’arredo; sempre più interior designer infatti prevedono, nei loro progetti, l'installazione di pannelli luminosi in cui scorrono immagini promozionali.

Ricordati che i clienti, oltre alla bontà e alla qualità dei prodotti, cercano anche la cura nei dettagli e nello stile del luogo dove scelgono di passare una serata all’insegna del buon cibo e del divertimento.





Come ottenere Look DS?

Vai sul sito del di Look DS per scoprire tutti i dettagli, vedere in anteprima degli esempi di schermi digitali, leggere le domande più frequenti fatte dagli utenti e tutte le novità sul loro blog.

Inoltre, grazie alle due settimane di prova, potrai esplorare con mano tutte le potenzialità del software creando e personalizzando i pannelli digitali con le foto, le descrizioni e i prezzi del tuo ristorante.





Cosa ne pensi di Look DS?

Fammelo sapere nei commenti a fine articolo!