Lswr Group va in Fiera Milano: compra Mixer e altre riviste

Pubblicato il 03 febbraio 2021 | 16:34

Il gruppo Lswr Group ha acquisito le testate del ramo "publishing" di Fiera Milano Media Spa

Giorgio Albonetti

l gruppo milanese, specializzato nell'editoria medico-scientifica e giuridico-legale, hail 27 gennaio 2021 ildi, media company del Gruppo Fiera Milano. Lswr opera sul mercato professionale con i marchi, che dal 1 marzo controllerà lenei settori Automazione Industriale, Meccanica, Elettronica, Ict e Horeca, di cuiè una voce storica, anche se da tempo in flessione e house organ delle fiere de settore a Milano..L’interodi Fiera Milano Media confluisce all’interno del(società di cui Quine srl è parte), realtà italiana operante nello sviluppo della conoscenza professionale con soluzioni e servizi di comunicazione, informazione, formazione, oltre che editore di circarilevare il ramo "publishing" di Fiera Milano Media Spa che pare avesse bisogno di ossigeno? Cosa cela questa acquisizione sul fronte delle manifestazioni organizzate dal gruppo fieristico in merito adi vario genere per i contraenti?Bocca cucite asui particolari dell’operazione. «Non diffondiamo dati specifici - si annota - Fiera Milano Media sta sviluppando uncon le società del Gruppo che si occupano die degli eventi direttamente organizzati. Le testate acquisite da Quine troveranno un terreno più fertile».Parliamo peraltro di asset patrimoniali della fiera che, alla fine, anche se è una Spa di diritto privato fa capo ad enti pubblici e sarebbe quindi interessante sapere su che valori sono state cedute queste testate. Come pure sarebbe interessante sapere se con le riviste sono stati ceduti anche "impegni" per sostenerle pubblicitariamente, visto che sembra difficile che possano stare in piedi nell'attuale condizione di mercato senza il sostegno delle fiere che promuovevano. In questo caso si porrebbe però anche un problema "politico" per la scelta che la direzione di Fiera Milano farebbe sul mercato, creando magari dubbi sulla trasparenza e la finalità dell'operazione.Si configura in ogni caso lache ormai mostra i denti a, editore di primo piano nell’universo informazione professionale, forte di decine di testate specializzate che fanno capo alla famiglia Nardella., presidente di Lswr Group, in passato aveva del resto ricoperto la carica di direttore editoriale della casa editrice oggi nelle mani di«Guardo a casa mia - sottolinea Albonetti -. Abbiamo chiuso il 2020 con untenendo il passo del 2019, a quota 44, ma con un. Abbiamo. Di cifre non mi sembra il caso di parlare. Se mi si chiede quali benefit da questa operazione, rispondo nessuno, al di là del. Certo, quando si riapriranno le manifestazioni fieristiche spero ci tratteranno bene. Ma non è questo il punto». E qui si torna al dubbio su come Fiera Milano farà i suoi investimenti pubblicitari...Per informazioni: www.fieramilano.it