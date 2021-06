Il menu di CEI Food è digitale, interattivo e facile da usare

Pubblicato il 01 giugno 2021 | 09:30

C

Non solo uno strumento di lavoro ma anche di marketing

Asporto e delivery semplici e veloci

on ilè possibile fornire un menu completo, interattivo e personalizzato con descrizioni e immagini. Con l’app CEI Food il menu acquisisce le funzionalità di un “kiosk” (totem multimediale touchsceen), evitando file e problemi per chi non ha dimestichezza con quel tipo di strumento. I clienti così possono ordinare in tranquillità dal tavolo, con il proprio smartphone, i piatti del menu e il gestore del locale può dire addio ai menu cartacei e ai costi di stampa. I clienti ordinano da soli senza l’ausilio del cameriere, inviando la comanda direttamente alla cucina, al bar o in pizzeria.Come funziona? Dal loro smartphone o tablet i clienti possono accedere ad un: nome, descrizione, immagini dei piatti per attirare la curiosità dei clienti e permettergli di ordinare in maniera del tutto autonoma e sicura, senza attendere i camerieri. Al cliente basterà solo selezionare i piatti dal menu, potendo anche indicare le varianti in aggiunta o rimozione, e confermare l’invio della comanda affinché arrivi immediatamente nel reparto di preparazione.Su CEI Food c’è anche la funzione per permettere ai clienti, se la tipologia di servizio lo richiedesse, di. L’ordine viene inviato subito in cassa così che la persona addetta possa verificare e inoltrare la segnalazione in cucina con identificazione del tavolo, del cliente e dell’orario.Per facilitare e rendere fluido il servizio è stata implementata anche la funzione della. Questa funzione fa sì che l’app stessa chieda al cliente, prima che venga effettuata l’ordinazione, quante persone sono sedute al tavolo ed eventualmente addebitare in prima battuta già i coperti del tavolo.Consentire le ordinazioni al tavolo da parte del cliente stesso ottimizza il lavoro in sala, permettendo ai camerieri di offrire un servizio migliore, veloce e puntuale. Il cliente compila il suo ordine in maniera dettagliata, in pochi istanti, la cucina riceve la comanda e il cameriere si occupa di portare le ordinazioni ai tavoli garantendo un servizio impeccabile.per effettuare gli ordini successivi di una bevanda o un dolce, ma potrà procedere in autonomia,. Non solo uno strumento di lavoro ma anche di marketing.Con l’app CEI Food si può attivare anche il, utile per organiz­zare le presenze e avere i dati necessari dei clienti. In questo momento più che mai, è utile uno strumento che svolga questa funzione: ricevere gli ordini già completi dei dati del cliente (per essere a norma rispetto alle linee guida del Dpcm), dimezza il tempo al telefono e velocizza l’entrata da parte dei clienti, evitando assembramenti.Con l’app CEI Food si ha inoltre la, organizzando consegne ed avendo un menu diversificato per il servizio. I clienti così potranno ordinare facilmente per assaporare i piatti anche a casa. E se il gestore offre anche il servizio di consegna con dei fattorini (delivery)senza alcun costo di commissione sugli ordini ricevuti.Per gestire in modo smart tutte le funzioni della sezione take-away e delivery dell’ app CEI Food bastano un tablet o uno smartphone, una connessione internet e la stampante ordini CEI Systems , una soluzione alla portata di tutti, per avere tutte le funzioni di CEI Food con il massimo della semplicità e il minimo investimento.Per informazioni: www.ceisystems.it