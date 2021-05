La nuova rivista del Tartufo: l'Accademia del Tartufo nel Mondo

Pubblicato il 07 maggio 2021 | 10:30

ian Marco Centinaio, Sottosegretario alle politiche agricole con delega al tartufo e al vino tiene a battesimo con il suo editoriale,, ideata e curata dal sottoscritto, Giuseppe Cristini. Accademia del tartufo nel mondo è la rivista ufficiale del tartufo italiano;e che verrà editata anche in lingua inglese, in vista di un rilancio internazionale, di una viralità del Made in Italy e di un’attenzione particolare al mondo del tartufo e del vino in Italia e nel mondo.che strizza l'occhio alla ristorazione che cerca un rilancio culturale ed economico, con uno spirito di narrazione, di valori e di rispetto verso l'ambiente, il cavatore, il ristoratore e il cliente gourmet, che ama degustare il tartufo italiano in tutte le versioni edibili, per un turismo enogastronomico di un intero anno, di tutte le regioni e in tutte le stagioni.Tanti i partner istituzionali, quelli scientifici, tecnici oltre ai media e di narrazione, fieri di sposare un progetto che abbraccia l'Italia e che guarda al mondo.; con Sua Maestà il tartufo pronto a raccontare la perfezione italiana in cucina e a tavola.Sono tante le motivazioni che ci spingono ad un salto di qualità internazionale e a raccontare i segreti del tartufo a tutto il mondo con un click.Un magazine con un profilo internazionale sicuramente più scientifico, ma senza rinnegare la veste narrativa e gastronomica.Gioco forza nasce la versione inglese, per un pubblico internazionale, facoltoso e che ama il piacere a tavola. Sapremo attirare un turismo che ama il lusso e l'ambiente integro e che sarà il primo a ripartire nel post lockdown., i nostri distretti enogastronomici, con tutta l'ospitalità dei nostri professionali ristoratori che sapranno accogliere l’ospite a braccia aperte.Sento tutto l’onere e l’onore di questa nuova grande avventura, ma sono sicuro che questa e’ la strada giusta.