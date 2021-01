Pietro Ruffoni, pioniere del “tech” al servizio della ristorazione

Primo Piano del 01 gennaio 2021 | 17:37

Pietro Ruffoni

, giovane vicentino, fondatore nel 2018 di, una startup attiva nel mondo delle nuove tecnologie, è stato nominato all’interno della classifica di Forbes. Famiglia di imprenditori nel settore delle concerie, liceo scientifico, studi universitari interrotti per seguire il progetto e la nascita della società che oggi occupa 12 interni e molti collaboratori esterni. Nel portfolio di HealtyFood tre prodotti innovativi: la, tutte applicazioni utili al mondo della ristorazione.Ruffoni quest’anno per la prima volta è stato inserito tra i candidati del, nella categoria Opinion leader, che tra poche ore segnerà la chiusura del 1° turno: alle 12 di lunedì 4 gennaio si fermeranno le votazioni e solo i primi 12 classificati in ogni categoria potranno accedere al 2° turno, che ripartirà alle 18 dello stesso giorno.Sono soddisfatto di vedermi affiancato a personaggi come Alessandro Borghese e Bruno Barbieri. Per quanto riguarda Forbes, all’inizio non mi sembrava vero. Poi la motivazione per la scelta, ovvero essere un’azienda che ha realizzato soluzioni innovative per combattere il Covid, aiuta a credere in quello che stai facendo.Non ho nessun tipo di allergia, ma solo delle “” che mi hanno spinto a farla. Il 78% delle persone ha una “non preferenza” che purtroppo viene considerata quasi come un’allergia. Ad oggi l’app è stata scaricata da. Inoltre, abbiamo deciso di dare un contributo a tutti i ristoratori che vivono momenti difficili donando per ogni download effettuato fino a fine anno 0,10 euro all’associazione Imprenditore Non Sei Solo. Abbiamo anche partecipato a Solidarietà Digitale.Dal punto di vista del B2C sicuramente MyCIA , lanciata nel dicembre 2019 e disponibile su iOS e Android, che permette prima di andare al ristorante di selezionare il locale in base al tuo stile alimentare. Trovare online dei menu completi ed aggiornati non è facile. L’app inoltre visualizza l’elenco degli ingredienti per ogni piatto. Una volta scelto il ristorante si può utilizzare la stessa app per prenotare un tavolo, ordinare anche per il delivery. Per il B2B invece My Contactless Menu , nato per ridurre a zero il rischio di contagio, diventato un pacchetto di servizi a valore aggiunto per la digitalizzazione della ristorazione. Ad oggi hanno aderito ben 2.600 locali in tutta Italia.Il nostro obiettivo per il 2021 è quello di diventare il più grande portale di menu italiani, sempre aggiornato. Puntiamo sulla crescita e intanto stiamo studiando iniziative per il mercato estero.