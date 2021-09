Sicurezza alimentare, una campagna europea per insegnare a leggere le etichette

L’Efsa, Autorità europea per la sicurezza alimentare ha lanciato una campagna sulle scelte alimentari sicure che prosegue fino al 5 Ottobre. #EUChooseSafeFood ha come obiettivo di incoraggiare i cittadini europei a compiere nel quotidiano scelte alimentari sicure e consapevoli, evidenziando il ruolo fondamentale svolto dalla scienza. Efsa collabora con i migliori scienziati di tutta Europa e del resto del mondo incaricati di analizzare, valutare ed elaborare raccomandazioni, sulla base dei più recenti dati disponibili, offrendo così informazioni pratiche ai consumatori: dall'aiutare a decifrare le etichette e comprendere gli additivi, al fornire consigli sulla conservazione e l’igiene degli alimenti, al prevenire le malattie di origine alimentare.

Un visual della campagna #EUChooseSafeFood

Priorità: interpretare correttamente le etichette degli alimenti

Uno dei focus della campagna Efsa è quello di sensibilizzare il consumatore rispetto ad una corretta interpretazione delle etichette degli alimenti, sia in termini di conservazione del prodotto, sia dal punto di vista delle allergie alimentari, patologie con un elevato impatto sulla qualità della vita e notevoli costi per il Servizio Sanitario Nazionale. Risulta quindi necessario stabilire dosi di riferimento clinicamente significative per i residui di allergeni negli alimenti.



Oltre al tema dei contaminanti nella catena alimentare, la sicurezza delle carni in Europa, una delle priorità di Efsa è quella di continuare a prevenire i casi di salmonellosi nell’uomo, che negli ultimi tempi sono diminuiti del 50% in 5 anni.

Per la prima volta Efsa parla direttamente ai consumatori

«Questa campagna è una esperienza nuova per un’agenzia come Efsa, che ha natura scientifica più che divulgativa. Per la prima volta ci rivolgiamo direttamente alla platea dei consumatori con una comunicazione semplice e diretta, per diffondere la consapevolezza che il cibo acquistato e consumato in famiglia o nei punti di ristorazione è sicuro. Grazie alla stretta collaborazione con le agenzie e le autorità pubbliche nostre partner nei vari stati membri dell’Unione contiamo di raggiungere quanti più cittadini possibile con messaggi completi credibili e circostanziati, che li assistano nelle loro scelte quotidiane in fatto di alimentazione», ha dichiarato Alberto Spagnolli, senior policy advisor di Efsa.



La campagna #EUChooseSafeFood è rivolta principalmente ai cittadini europei di età compresa tra 25 e 45 anni, con un’attenzione particolare alle donne e ai giovani genitori. L’obiettivo è di sensibilizzare i cittadini rispetto al ruolo di Efsa nel dettare le normative europee che proteggono i consumatori e l'intera catena alimentare.

Appuntamento al Festival del giornalismo alimentare di Torino

In occasione del Festival del giornalismo alimentare che si svolgerà a Torino dal 25 al 28 settembre 2021, è previsto un incontro focalizzato sulla campagna dal titolo La gestione del rischio salmonella con la partecipazione di Barbara Tiozzo (membro italiano del Network Cen di Efsa) ed Antonia Ricci (direttore generale dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie). Un altro importante incontro tratterà La percezione della nostra salute alimentare: il caso degli zuccheri.