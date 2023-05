Tendenze nel mobile gaming: quali sono i prossimi passi per gli appassionati italiani?

Il gioco su dispositivi mobili sta diventando sempre più predominante nel settore dell'intrattenimento. Grazie alla diffusione generalizzata degli smartphone e all'aumento delle loro prestazioni, si è creato il mix perfetto per l'evoluzione dei giochi basati su questa tecnologia. Oggi, esploreremo le nuove tendenze del mobile gaming del 2023 che stanno plasmando l'esperienza di gioco su mobile, con moltissimi settori sempre più determinante per il divertimento degli utenti, come nel caso delle piattaforme di gambling. Per leggere di più sulle app dei casinò, clicca qui.

L'ascesa dei giochi mobile in AR/VR

Tra le tendenze dell’ultimo anno, un ampio spazio lo stanno trovando la realtà virtuale (VR) e la realtà aumentata (AR). Parliamo di due tecnologie che nel gaming trovano la loro massima espressione, in quanto riescono a far esprimere al massimo il loro potenziale. Ad esempio l’AR su dispositivi mobili ha registrato un aumento significativo degli utenti, passando da 400 milioni nel 2019 a 1,07 miliardi nel 2022. Si prevede che entro la fine di quest’anno raggiungerà quota 1,4 miliardi, con una stima di 1,73 miliardi di utenti nel 2024.

Stesso discorso vale anche per la realtà virtuale che continua ad avere moltissimi consensi tra i consumatori, seppur i numeri sono inferiori rispetto all’AR. Gli Stati Uniti sono il principale territorio in termini di utenti, avendo dimostrato un ruolo di avanguardia nello sviluppo e nel lancio commerciale di queste tecnologie. Chiaramente il resto del mondo, compresa l’Italia, ha accolto con molto favore questa sua diffusione.

Quello che vogliono fare gli sviluppatori è cercare di dare un’esperienza di gioco sempre più realistica, così da far immergere totalmente il giocatore. Le tecnologie AR e VR sono solo un esempio di questa tendenza, che si è sviluppata grazie all'avanzamento di altre tecnologie necessarie per garantire prestazioni migliori e costi inferiori. Sono tantissimi gli esempi di questo, come l’utilizzo dei casinò live streaming che, nonostante il giocatore sia seduto comodamente da casa, gli permette di entrare in contatto con un croupier in carne e ossa e di poterlo vedere.

La crescente popolarità del gioco mobile su cloud

Anche il gioco su cloud sta crescendo a vista d’occhio nel mondo del mobile gaming. Guardando i dati possiamo notare come nel 2021, il mercato del gioco su cloud è stato valutato 1,72 miliardi di dollari e si prevede che entro il 2029 supererà i 40 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo composto del 43%. Si tratta di una grande possibilità e comodità, potendo affidarsi a server esterni potenti e di gran lunga superiori a quelli a cui siamo abituati. L'aumento delle prestazioni dei dispositivi mobili e dei server, grazie agli sviluppi della tecnologia software e hardware, sta contribuendo alla crescita del gioco su cloud.

L'integrazione delle funzioni social

A tutto ciò va aggiunta l’integrazione della funzione social all’interno dei giochi. È uno strumento estremamente importante, specialmente per i giocatori professionisti e i content creator che vogliono condividere con chi li segue i propri dati e risultati, andando a sviluppare un legame profondo. La tendenza di sviluppo strizza da sempre l’occhio ai social, non solo per facilitare i collegamenti, ma anche come fonte di marketing per ampliare i consensi e il pubblico. Ad esempio sono tantissimi i casinò online che permettono di collegare l’account ai social, così da facilitare la funzione e la condivisione.