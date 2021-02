Tra le donne del food con Alessandra Apicella alla scoperta di storie di successo e dedizione

Pubblicato il 06 febbraio 2021 | 10:29

P

Alessandra Apicella, giornalista, ha un blog dedicato alle Donne del food





arlare didelin, senza cadere nella retorica che “prendersi cura di qualcuno” è un compito al femminile. Tante sono le storie che ci parlano del loronel tessuto imprenditoriale italiano, le statistiche poi riportano che nel mondo quasi la metà della forza lavoro vede protagoniste le donne.Era il 2015, l’anno, quando, presidente di, aveva inaugurato la prima Women week invitando a riflettere quanto la dimensione femminile fosse legata al tema dell’alimentazione e a proporre questo appuntamento in tutte le prossime Esposizioni universali.2020 è stata rimandata al 1° ottobre 2021.Italia a tavola inizia da un blog,, le paladine dell’agroalimentare italiano ( www.ledonnedelfood.it ), dimilanese che ci spiega come è nata l’idea.«Ho deciso di aprire questo blog perché volevo imparare a conoscere e forse a far conoscere qualcosa che mi ha sempre affascinato: la magia per cui nascono iche mangiamo. Non parlando di, ma ripartendo dai. Tante conoscenze che abbiamo dimenticato o che ignoriamo e che penso vadano ribadite e valorizzate. Compriamo, mangiamo e a volte sprechiamo velocemente prodotti che hanno storie, lunghi tempi di, che richiedono cure, tanto lavoro, rispetto di equilibri… per questo parlo tanto anche di sostenibilità e delle innovazioni necessarie a supporto. Nel mondo delle università, tra l’altro, sono tanti i progetti portati avanti con pazienza certosina dalle donne.Avventurandomi in questo mondo, ho incontrato alcune- e le continuo a incontrare e cercare - e ho deciso di dare visibilità a loro. Per loro portare avantio semplicementein questoè una scelta, è sempre un investimento a lungo termine, c’è sempre grande passione e determinazione. Le loro, spesso, sono maratone o percorsi a ostacoli, dove non mancano le diffidenze, a volte le ostilità e l’invidia, perché è un mondo che rimane guidato e gestito alLe donne del mio blog comunque hanno alcune caratteristiche comuni: sono aperte, curiose e interessate alledi miglioramento, meno legate a stereotipi e pratiche consolidate, pronte a intraprendere possibili, più attente alla sostenibilità e più orientate a una logica di economia circolare. Non si deve buttare e sprecare niente… e poi ci sono i, hanno una visione più strategica, sono più attente al domani.Non so quante donne ho intervistato, credo più di 70. Le più speciali tra le speciali sono, veterinaria e allevatrice siciliana, un vero personaggio; ledellodel re in Calabria;, se la chiami la trovi su un trattore, si occupa di riso; fantasticadi Conapi…e il suo amore per il breeding… fantastiche tutte le…è difficile.