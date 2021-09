Cucina e design insieme per promuovere il Made in Italy

“The Italian Experience” è il proseguo del percorso che ha visto negli ultimi anni l’azienda Privitera Allestimenti per eventi di Tradate (Va) protagonista del Fuorisalone Milano, nell’ambito del Salone del Mobile, rispetto al quale ha acquisito da un’edizione all’altra sempre maggiore centralità. Un interlocutore privilegiato per la creazione di eventi dal grande impatto emozionale e mediatico, con un importante ritorno in termini di mercato per le aziende partner.

Passerella: Antonio Consonni, Gianluca Fusto, Enrico Derflingher, Francesca Russo, Paolo Gramaglia, Cristian Benvenuto, Silvia Baracchi, Gianni Tarabini

“The Italian Experience” promuove il made in Italy rappresentando i valori italiani di bellezza, artigianalità, creatività, lusso e cultura. Lo scopo è fare rete ed esportarli. Un circuito che prevede 9 città: Milano, New York, Miami, Shangai, Londra, Mosca, Dubai, New Delhi, Singapore.

La serata nella struttura Serra La Fenice Garden di Privitera

La prima tappa è andata in scena il 7 settembre a Milano per poi proseguire in ottobre a New York, che passerà il testimone a Shanghai nel mese di marzo 2022.

La Burrata di Gianni Tarabini

Serata di gala

E a Milano, in partnership con il network editoriale Ddn-Design diffusion world, presente la direttrice Francesca Russo che ha organizzato la serata, Piazza del Cannone, tra il Castello Sforzesco e il parco Sempione, ha dato vita a un evento di grande rilievo nel susseguirsi delle giornate milanesi del Supersalone.

Paolo Gramaglia: Pasta a mare

Le stelle di Euro-Toques

La struttura modulabile Serra La Fenice Garden, nuova creazione di Privitera (partner di Euro-Toques) presentata in anteprima mondiale, ha accolto gli ospiti per una cena di gala davvero di alto profilo. Una cena da grandi firme organizzata appunto da Euro-Toques rappresentata dal presidente Enrico Derflingher, che ha proposto il suo storico Risotto Regina Vittoria, a base di gamberi, bollicine e spezie. Con lui Gianni Tarabini (La Preséf Agriturismo La Fiorida di Mantello, So, una stella Michelin) che ha proposto Burrata di Bruna Alpina, pellicola di pomodoro, gel di basilico e origano.

Il risotto Regina Vittoria a firma Enrico Derflingher

Ingredienti e territori

“Pasta a mare” è stata la ricetta dello stellato Paolo Gramaglia (delegato Euro-Toques per la Campania) con il suo President di Pompei: mischiato potente in trafila di bronzo cotto in sette essenze di crostacei con anemoni, gamberi di nassa e lattuga di mare. Secondo di carne con Silvia Baracchi, delegata Euro-Toques per la Toscana (Il Falconiere, una stella Michelin a Cortona, Arezzo): Chianina marinata nell’Alchermes, patata gialla alla vaniglia, grue di cacao e polvere di caffè.

Gioco di squadra ad alto livello

Ha giocato in casa Gianluca Fusto (Fusto Laboratorio di pasticceria artigiana contemporanea, Milano). “Say Cheese” il suo dessert, cheesecaka al mango Alphonso con salsa di basilico e cremoso al limone di Amalfi. A dar manforte agli autori delle ricette due colleghi di rango e soci Euro-Toques: Antonio Consonni (Cenacolo dei Pittori a Besana Brianza, Monza Brianza) e Cristian Benvenuto (Ristorante La Filanda di Macherio, Monza Brianza).

La Chianina nell'Alchermes di Silvia Baracchi

Cantine di rango

In abbinamento, in entrata, RosaMara, rosato di Costaripa, vinicola di Mattia Vezzola a Moniga del Garda (Bs), da uve Groppello, Marzemino, Sangiovese e Barbera. A seguire Casa Antinori con Marchese Antinori Tenuta Montenisa Cuvée Royale, Le Mortelle Botrosecco Maremma Toscana cabernet 2018, Terre d’Ocra Moscato Firriato.

Cheesecake al mango, GIanluca Fusto

Per informazioni: www.eurotoquesit.com - www.priviteraeventi.com