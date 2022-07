Divinity Terrace e Francesco Apreda, binomio vincente: “3 Cocotte” dal Gambero Rosso

Il Divinity Terrace, Lounge Bar & Restaurant del cinque stelle The Pantheon Iconic Rome Hotel, concept curato dal socio Euro-Toques Francesco Apreda, ha ottenuto il riconoscimento delle" 3 Cocotte 2023" (premio riservato ai bistrot) targato Gambero Rosso (il riconoscimento è inserito nella nuova Guida Roma e il Meglio del Lazio dedicata alle eccellenze della ristorazione della Capitale e dintorni). Il Divinity Terrace regala una delle viste più incantevoli della capitale con una vista avvolgente sulla cupola del Pantheon o sulla Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza con la sua ineguagliabile lanterna elicoidale.

Francesco Apreda mostra il riconoscimento del Gambero Rosso

Proposta gastronomica contemporanea

Nel Divinity Lounge Bar è possibile gustare i cocktail, firmati dall’head bartender Matteo Fatica. Il Divinity Restaurant presenta la proposta gastronomica firmata Apreda che guida anche il Ristorante Idylio (stella Michelin) al piano terra del The Pantheon, fresco di conferma del premio 3 Forchette Gambero Rosso. Per il Divinity, Apreda ha studiato un format originale in cui fonde le esperienze acquisite in giro per il mondo insieme alle eccellenze gastronomiche italiane. Così prende forma una proposta unica, dove al timone in cucina c’è uno dei suoi sous chef storici, Luca Decembrino, resident chef dell’insegna romana. La cantina, con oltre 400 etichette, è invece curata da Fabrizio Gismondi, sommelier e restaurant manager che dirige il servizio di sala.

L'affaccio su Roma del Divinity Terrace

Alta gamma dalla pizza ai dolci

Al Divinity la pizza diventa Spezial, impreziosita dall’estro di Francesco Apreda: la Margherita viene valorizzata da un tocco di spezie, mentre tra le più richieste la Patate, guanciale e semi di finocchio e Burrata e gamberi rossi. Dal Kore Food Bar si preparano a vista i crudi di pesce ma anche le tartare di carne e piatti vegetariani, come la mozzarella di Bufala servita a 38°. Tra le ultime novità anche il Gran crudo di pesce mediterraneo. La pasta diventa Conviviale, come l’ormai classica Amatriciana Gold e le Fettuccine di kamut alla puttanesca di mare. Impreziosisce la proposta il Tandoori, con le cotture originali del pollo classico e del pesce intero per due. La pastry chef Chiara Bove, con la selezione di dolci in vetrina celebra la storia della pasticceria italiana.



The Pantheon/Iconic Rome Hotel

via di Santa Chiara 4/A – 00186 Roma

Tel 06 87807060