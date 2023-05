Giorgio Servetto è il nuovo delegato Euro-Toques per la Liguria

Un nuovo tassello a comporre il puzzle della valorizzazione della cucina italiana. Euro-Toques, l'associazione europea dei cuochi, ha annunciato il suo nuovo delegato per la Liguria. È Giorgio Servetto, direttore creativo della ristorazione del gruppo Peq Agri, azienda agricola fondata nel 2019. L'ufficialità del nuovo incarico è arrivata durante un evento svoltosi ad Andora, in provincia di Savona, dove si trova Cascina Praié, fulcro del progetto Peq Agri, e il ristorante Vignamare dello chef Servetto, stella verde (la stella che viene assegnata ai ristoranti particolarmente impegnati nella cucina sostenibile e nella prevenzione degli sprechi, obiettivi da sempre promossi anche da Euro-Toques) nella Guida Michelin, unica della Liguria.

Enrico Derflingher, Giorgio Servetto e Filippo Sinisgalli

Servetto delegato Euro-Toques per la Liguria

L'appuntamento si inserisce in un più ampio progetto promosso da Euro-Toques che prevede che ogni mese, nelle cucine di alcuni delegati regionali, vengano organizzati incontri gastronomici, in cui si promuove la cucina regionale nelle sue diverse declinazioni e si valorizzano i prodotti del singolo territorio. Questa volta è toccato alla Liguria, alla presenza del presidente Enrico Derflinger e del suo vice Filippo Sinisgalli, oltre che di diversi membri regionali dell'associazione.

I cuochi di Euro-Toques presenti in Liguria

Il menu è stato, quindi, un saggio delle eccellenze gastronomiche liguri e del lavoro di Peq Agri, impegnata a valorizzare i prodotti del territorio e le sue tradizioni gastronomiche. Su tutti, Sgombro e piselli (sgombro confittato alle erbe aromatiche, crema di piselli, piselli sbianchiti, gel di limone rosso, fondo di prosciutto affumicato) e il dessert, Limone e basilico (cremoso al limone e basilico, gel di limone, Pasticcera alla vaniglia, crumble di mandorle).

Un momento dell'evento di Euro-Toques in Liguria
Sgombro e Piselli
Limone e Basilico
Da sinistra, Giorgio Servetto, Filippo Sinisgalli, Gianpaolo Schiavo ed Enrico Derflingher
Enrico Derflingher e Giorgio Servetto

Ad accompagnare il pasto, Sciurbí - Praié - Granaccia Doc Riviera Ligure di Cervoclassico, Vignamare - Lupi - Spumante Extra Brut metodo Classico, Braje Sciac-trà - Lupi - Ormeasco di Pornassio Doc e Andalora - Praié - Spumante Brut metodo Martinotti. «Ottimi vini del territorio, fatti da piccoli produttori che lavorano però a un livello altissimo - ha sottolineato Derflingher. Conosco Giorgio da sempre, è una persona modesta e pacata, un grande lavoratore che ci ha fatto ancora una volta assaggiare piatti eccezionali. L'intero progetto che ha deciso di sposare è tanto ambizioso quanto bello».

I prossimi appuntamenti di Euro-Toques

Conclusa la tappa ligure, non si ferma il progetto promosso da Euro-Toques, che vuole essere un momento di unione e confronto, di formazione e informazione. «Incontri per comunicare ancora con più efficacia chi siamo e quali sono i nostri obiettivi - spiega Derflingher - Si cucina insieme e si valorizzano i prodotti e le filiere del singolo territorio. Si promuove la cucina regionale nelle sue diverse declinazioni, mettendo in luce le tante specificità offerte dalla natura e dal mondo produttivo. Il progetto si sta rivelando molto efficace. Anche in Liguria erano presenti giornalisti, direttori d'albergo e personalità del settore. Abbiamo già raddoppiato i nostri soci nella regione e ora proseguiamo».

Il prossimo appuntamento è il 29 maggio in Toscana con Silvia Baracchi. Seguirà poi l'appuntamento in Calabria, il 19 giugno, da Giuseppe Romano.

Vignamare

Str. Castello - 17051 Andora (Sv)

Tel 3517135050