Euro-Toques in Romagna: servita una cena di beneficenza a Cesena

Dove c'è da far del bene e celebrare la buona cucina in compagnia Euro-Toques non può mancare. È successo anche ieri sera, mercoledì 19 luglio, a Cesena e precisamente nella parrocchia di San Carlo, dove l'associazione europea dei cuochi ha cucinato per circa duecento persone in occasione di una cena di beneficenza e dei sessant'anni del parroco don Giovanni. Un evento che è servito anche ad inaugurare il nuovo ristorante-pizzeria costruito grazie all'impegno dello stesso don Giovanni.

Euro-Toques a Cesena per far del bene

La brigata per lo speciale evento era composta dal presidente Euro-Toques Italia e International Enrico Derflingher, il vice presidente Filippo Sinisgalli, il sindaco revisore Gianpaolo Schiavo, il delegato della Romagna Gianni Ziccardi, il delegato della Lombardia Cristian Benvenuto, Mario Principi, oltre a molti associati emiliani che si sono resi disponibili per la buona riuscita dell’evento.

La brigata al lavoro in cucina 1/3 Un momento di relax durante la preparazione 2/3 I cuochi Euro-Toques sul palco con don Giovanni 3/3 Previous Next

Ai commensali è stata preparata una pasta fredda e l'immancabile Risotto Regina Vittoria di chef Derflingher. «Per noi è un piacere collaborare a questo genere di eventi - ha sottolineato Derflingher - Siamo da sempre in prima linea per aiutare gli altri e per fare del bene. Per questo motivo cene come quella di Cesena sono perfettamente in linea con la nostra filosofia».

A Cervinia il prossimo appuntamento

Come sempre, però, il calendario di Euro-Toques è ricco di eventi, che non si fermeranno nemmeno in estate. Una data da segnarsi sul calendario è il 26 agosto, quando si terrà la cena a 6 mani che vedrà protagonisti gli chef Enrico Derflingher, Silvia Regi Baracchi e Giovanni Porretto, per un’esperienza culinaria di alto livello presso il ristorante “La Chandelle” dell’Hotel Hermitage Relais & Châteaux di Breuil-Cervinia, in un’atmosfera ricercata ed elegante resa unica dalla vista privilegiata sul Cervino.

L'Hotel Hermitage di Cervinia

Ad accompagnare i piatti d’eccezione realizzati con i migliori prodotti locali e contraddistinti dalla qualità e dalle diverse specialità regionali, le oltre 1000 etichette di vini provenienti da tutto il mondo, selezionate dal sommelier e restaurant manager Simone Grange.