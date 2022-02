Heinz Beck presta la sua voce per il primo cartone animato inclusivo al mondo

Heinz Beck, chef tristellato e membro di Euro-Toques, diventa l'orso "Becky" in "Lampadino e Caramella". Il cuoco tedesco del ristorante La Pergola ha infatti prestato la sua voce per il cartone animato che andrà in onda dal 14 febbraio su Rai Yoyo. Non si tratta però di un semplice cartone, ma del primo cartone animato inclusivo al mondo. È infatti adatto anche a bambini con deficit sensoriali.

Da chef a orso, la trasformazione di Heinz Beck

È nota da tempo l'attenzione al sociale e alla cucina del benessere del maestro tristellato de La Pergola del Rome Cavalieri Heinz Beck, ma questa volta la sua attenzione è tutta rivolta ai bambini diventando protagonista come guest voice della seconda stagione di "Lampadino e Caramella". Sarà infatti "Becky", un orso a lui ispirato nell'episodio intitolato "Il fiore della bontà".

"Lampadino e Caramella", non un semplice cartone

"Lampadino e Caramella" non è un semplice cartone: è il primo al mondo realizzato per essere inclusivo e quindi fruibile da tutti i piccoli con o senza deficit sensoriali, con problemi alla vista, all'udito o con altre problematiche. La tecnica del cartoon able permette infatti l'utilizzo di codici comunicativi e linguaggi del tutto inediti per il mondo dell'animazione come, tra gli altri, il ricorso alla traduzione simultanea nella lingua dei segni italiana (Lis) Tutto è studiato per intrattenere e stimolare la fantasia di ogni bambino, nessuno escluso. Il messaggio si avvale anche di colori, forme, parole e musiche calibrati con rigorosa cura, come pure della grafica, mai invasiva.

La presentazione del progetto al Rome Cavalieri

Il progetto è stato presentato oggi, giovedì 10 febbraio, a Roma presso il Rome Cavalieri A Waldorf Astoria Hotel dai produttori Raffaele Bortone e Andrea Martini di Animundi, dal direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano, dall'attore Giorgio Lupano e da tutto lo staff che ha lavorato due anni per realizzarlo. A fare gli onori come "padrone di casa" è stato proprio Heinz Beck. Nel suo ruolo lo chef parla ai bambini di cibo e considera l'iniziativa tv un efficace progetto di educazione alimentare.

Le parole dello chef Heinz Beck

«Non è stato facile apparire e fare il doppiatore - ha detto lo chef - È una cosa da professionisti, ma per me è stata un'esperienza meravigliosa. Già dieci anni fa avevo scritto un libro per i piccoli gourmet e altre mie pubblicazioni erano state distribuite attraverso i pediatri di famiglia. La tavola è la cosa più inclusiva del mondo perchè i bambini si confrontano e comunicano prima con i genitori e poi con i coetanei: devono crescere con cibi e valori sani».

Lo chef in studio di doppiaggio

Non c'è solo lo chef

Heinz Beck non è stato il solo ad aderire attivamente ai 20 episodi della seconda serie, dopo che il successo della prima apprezzata da tanti genitori e che ha segnato picchi di 300 mila spettatori e uno share di oltre il il 3%. Nei nuovi episodi appaiono tra gli altri anche Bruno Vespa, Giancarlo Fisichella, Brunello Cucinelli, Gianna Nannini, Renzo Arbore, Amadeus e Vladimir Luxuria.

La serie Tv prevede episodi da 6 minuti e narra le avventure di due fratellini , Lampadino e Caramella e dei loro amici animali, incontrati nel magico regno degli Zampa, un luogo fantastico a cui i protagonisti hanno accesso grazie ad una formula magica. Si tratta di storie semplici ma non banali dai fini formativi, talvolta ispirati a temi attuali, per sensibilizzare contro ogni forma di pregiudizio e discriminazione.

Il primo appuntamento della nuova serie di "Lampadino e Caramella" andrà in onda tutti i giorni alle 8.45 e alle 18.20 su Rai Yoyo e sarà disponibile in boxset su Rai Play.

Un format premiato

Per il suo valore pedagogico e sociale il progetto di Animundi ha ottenuto il contributo economico del ministero della Cultura e fin da subito è riuscito a conquistare il mondo dell'imprenditoria, dell'arte e dello spettacolo che lo ha sostenuto. È stato inoltre insignito del Premio Unicef 2020 nell'ambito della quattordicesima edizione di "Cartoons on the bay" per il suo impegno totale all'inclusione e all'accessibilità. Prezioso si è rivelato anche il sostegno del web che, grazie alla piattaforma di crowdfunding "Whith you we do" promossa da Telecom Italia, ha permesso la realizzazione del trailer propedeutico alla serie e la collaborazione del Museo Nazionale Scienza e tecnologia di Milano che ha ispirato due puntate con le sue icone e i suoi spazi magici.