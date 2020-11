Artigiano in fiera, niente padiglioni: dal 28 novembre l'evento online

Pubblicato il 24 novembre 2020 | 15:47

N

on sarà bello come dal vivo, peròci prova lo stesso: quella del 2020 sarà un'e digitale: niente padiglioni di, ma sul web a partire dal 28 novembre.





Artigiano in fiera diventa online

La rassegna internazionale dedicata all'artigianato si terrà dunque, causa coronavirus, su una piattaforma online, realizzata da Ge.Fi Gestione Fiere spa: gli utenti potranno conoscere le aziende artigiane, visitarne virtualmente i laboratori e acquistarne i prodotti.



Una vetrina per le micro imprese italiane in difficoltà

Un evento che resta cruciale, anche perché, secondo i dati Istat, durante la fase uno della pandemia (tra il 9 marzo e il 4 maggio 2020) il 45% delle micro imprese italiane ha dovuto sospendere l'attività.



Oltre a mostrare laboratori, raccontare storie, il portale permetterà ai visitatori di acquistare i prodotto artigiani con una divisione in quattro sezioni, quindi con la possibilità di ricercare i prodotti e i produttori per collocazione geografica, in ordine alfabetico e con una serie di filtri di ricerca, e ancora per categorie merceologiche.



Possibile ordinare la cena a Milano e hinterland

La quarta sezione è quella gastronomica: il ristorante di Artigiano in Fiera Live powered by Mi View Restaurant, da dove sarà possibile ordinare anche a domicilio (a Milano e hinterland) alcuni tra i piatti più gettonati di Artigiano in Fiera. Ci saranno poi percorsi suggeriti alla scoperta di alcune particolarità e alle offerti di promozione turistica dei territori.



Spese di spedizione gratis per prodotti da almeno 39 euro

Fino al 20 dicembre Ge.Fi. si farà carico anche delle spese di spedizione, gratuite per l'utente che ordinerà prodotti sulla piattaforma per almeno 39 euro ad artigiano.



Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi., ha detto che «Artigiano in Fiera Live non è una fiera virtuale, perché nulla può sostituirsi all'esperienza di un evento bello da viversi come il nostro. Però quest'anno possiamo fare un doppio regalo: ricercando e donando ai nostri cari qualcosa di originale, di unico, di bello e di buono, dimostrando, allo stesso tempo, un atto di fiducia e di stima nei confronti dei nostri artigiani».



Tutti gli utenti che nel 2019 avevano ottenuto il pass d'accesso ad Artigiano in Fiera, potranno entrare con la stessa password in Artigiano in Fiera Live.