Summa, il 9 e 10 aprile appuntamento a Magrè

Summa, 9 e 10 aprile 2022: è questo l’appuntamento che professionisti, giornalisti specializzati e wine lovers devono segnare in agenda se vogliono degustare le etichette delle migliori cantine nazionali ed estere che hanno fatto della sostenibilità la loro scelta produttiva. Dopo due anni, torna con l’edizione numero 23 l’evento organizzato dalla Tenuta Alois Lageder nella suggestiva location storica di Casòn Hirschprunn & Tòr Löwengang (a Magrè-Bz, sulla Strada del Vino).

«Questo annuncio porta una ventata di ottimismo per un prossimo ritorno alla normalità e ai rapporti interpersonali, ma anche una accresciuta consapevolezza della necessità per l’uomo di rapportarsi all’ambiente con più rispetto che in passato», spiega Anna Lageder, responsabile dell'organizzazione dell'evento.

Una recente edizione di Summa

Evento internazionale, con uno sguardo al futuro

Far crescere la consapevolezza su questa tematica nella comunità, tra operatori, consumatori e anche produttori è da sempre l’obiettivo di Summa, che per questo sta lavorando per offrire ai visitatori la presenza diretta, nel rispetto delle nuove norme. I produttori, con il racconto della loro esperienza, sono i migliori ambasciatori di un modo di produrre vini eccellenti restando in armonia con la terra.

Negli anni l’appuntamento è cresciuto, diventando sempre più internazionale, con la partecipazione di realtà biologico-dinamiche - sempre più numerose quelle certificate Demeter -, provenienti, oltre che dall’Italia, anche dal resto del mondo. Nell’edizione del 2020, poi obbligatoriamente annullata, tra le circa 120 cantine iscritte c’erano anche new entry da Australia, Canada, Usa e Spagna, che ora si attendono per il 2022.

Il format di Summa prevede assaggi accompagnati dalle storie dei vignaioli in un ricco programma di degustazioni guidate e verticali esclusive, seminari, visite alla cantina e ai vigneti della Famiglia Lageder. Tutto in un clima disteso, adatto a creare contatti e rapporti, in linea con lo stile di chi crede nel proprio lavoro, lo fa al meglio e vuole raccontarlo.