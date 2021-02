A Gulfood la sostenibilità parla italiano grazie agli chef Chic

Pubblicato il 24 febbraio 2021 | 10:41

La ricetta di Marco Sacco

Una progetto green friendly

Chef italiani nel Golfo

i sono luoghi dove ilè ripartito, come gli Emirati Arabi dove è di scena il. Arrivato alla 26° edizione, la fiera ospita ilTaste of the world dove si è contraddistinta la proposta di, associazione che rappresenta il Belpaese e sostiene progetti di sostenibilità in ambito gastronomico.dell'associazione a Dubai è lo chef Marco Sacco, due stelle Michelin, che da sempre lavora seguendo un principio di sostenibilità condiviso anche da Chic. L'associazione, infatti, lo scorso anno ha lanciato il progettocon lo scopo di diffondere un consapevole attenzione verso lo sviluppo, la ricerca e l’implementazione di buone pratiche “friendly” (come l'acquisto etico di materie prime, la riduzione degli scarti, l'utilizzo di risorse rinnovabili, ecc). Propositi che hanno rappresentato il biglietto da visita alla fiera Gulfood.Organizzata all'interno del Dubai World Trade Center fino al 25 febbraio, Gulfood rappresenta il più grandespecializzato in Medio Oriente per l'industriae delle bevande. All’interno della fiera vi è, appunto, il Padiglione Italia in cui si svolgono ogni giorno dellecon chef di tutto il mondo. In particolare, per Chic, lo schef del ristorante Piccolo Lago di Verbania (in Piemonte) presenterà il piatto “Tagliatella di saragolla, aglio nero, missultin e burro al prezzemolo”. I missultin (in dialetto comasco) sono Agoni, pesci del lago, eviscerati, salati, essiccati, pressati e inscatolati con foglie di alloro. Il piatto rispecchia totalmente il progetto di Chic Respect per la salvaguardia delle tradizioni alimentari e culturali, legate anche ai gusti e alle preferenze locali.L’altro chef che rappresenta l’Italia è, 3 Stelle Michelin del ristorante St. Hubertus all'Hotel Rosa Alpina di San Cassiano (Bolzano) anche lui fortemente incentrato sui temi della sostenibilità, dell’etica, della valorizzazione del territorio. Ha scelto per Dubai un suo piatto la “Tartare di Coregone” pesce d'acqua dolce molto diffuso nei nostri laghi. I due chef, oltre a rappresentare il nostro Paese al Padiglione Italia, saranno tra i protagonisti di Taste Of The World, l’evento culinario ufficiale della Fiera.