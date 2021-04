Champagne Experience, salta la tappa romana. Appuntamento a Modena in ottobre

Pubblicato il 09 aprile 2021 | 10:01

Champagne Experience, appuntamento a Modena il 10 e l’11 ottobre 2021

Salta la tappa di Roma in maggio

Numerosi produttori di Champagne presenti

A Modena in ottobre

. Sarà ancora la città, infatti,e organizzata da Società Excellence, realtà che riunisce diciotto tra i maggiori importatori e distributori italiani di vini e distillati d’eccellenza.Il protrarsi dell’emergenza sanitaria e le conseguenti norme per fermare il contagio da Covid-19, come precedentemente comunicato: «Le motivazioni che ci avevano spinto l’anno scorso a posticipare la tanto attesa edizione nella Capitale sono le stesse che ci hanno convinto al suo spostamento al 2022 - spiega, organizzatore della manifestazione e direttore di Società Excellence Si tratta di un arrivederci, quindi, non di un addio».che, nel corso degli anni, ha saputo catalizzare l’interesse di operatori e appassionati grazie a una serie di ingredienti fondamentali. Tra questi, c’è la possibilità di poter dialogare con iin prima persona mentre si degustano, in un’atmosfera serena, moltissime etichette selezionate per l’occasione.«Roma è un crocevia importante in grado di accogliere un numero di visitatori davvero molto elevato, ma che in questo momento non sarebbe però possibile gestire come vorremmo. A Modena siamo di casa – prosegue Lorenzo Righi – all'interno di una location che conosciamo molto bene:, all’insegna della qualità e dell’eccellenza delle degustazioni e dei momenti formativi».La manifestazione si svolgerà dunque quest’anno ancora a Modena, sede storica delle precedenti edizioni di Champagne Experience, domenica 10 e lunedì 11 ottobre, sempre negli spazi di Modena Fiere: una location già rodata che permette un’ampia flessibilità e una maggiore confidenza nel riprogettare spazi e dettagli della kermesse. «Siamo già al lavoro con l’ente fieristico per organizzare nel miglior modo possibile e in totale sicurezza l’edizione 2021 – conclude il direttore di Società Excellence –consentiremo un maggiore distanziamento delle postazioni. Punteremo a garantire ai visitatori una esperienza di grande valore, nel rispetto degli accorgimenti resi necessari dalla pandemia».Per informazioni www.champagneexperience.it