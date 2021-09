Alla scoperta delle due anime del Pinot Nero con Tenuta Mazzolino

Tenuta Mazzolino è una piccola realtà gioiello dell’Oltrepò, dolcemente adagiata sulle colline del pavese, in un lembo di terra a ridosso dell’appenino. Venti ettari vitati in una terra fatta di sapori e tradizioni tutti da scoprire, nel borgo antico di Corvino San Quirico. Per conoscerla meglio, l'occasione è l'evento "Oltrepò terra di Pinot Nero - Un territorio, un vitigno, due eccellenze" che si terrà il 27 settembre nell'antica Tenuta Pagazzera a Casteggio.

Tenuta Mazzolino presenta in degustazione Noir e Crausè 2013

20 aziende protagoniste

Fra le 20 aziende protagoniste del percorso sensoriale alla scoperta del Pinot Nero dell'Oltrepò nella sua versione vinificata come Metodo classico o in rosso ci sarà anche Tenuta Mazzolino: «Volevamo dare vita a un evento organizzato da chi il vino lo fa, noi produttori con l’obietto di celebrare la doppia anima del Pinot Nero», racconta Francesca Seralvo, terza generazione alla guida della cantina Mazzolino dal 2015 quando decise di lasciare l'avvocatura per diventare una «vignaiola tout court».

Due masterclass dove provare il Noir e il Cruasè 2013

A caratterizzare l'evento, due masterclass guidate da Alessandra Piubello e Filippo Bartolotta. Si tratta di un appuntamento pensato dai produttori e dedicate ai giornalisti e agli operatori enologici, un walk around tasting nell’arco dell’intera giornata per degustare le proposte delle aziende. Fra cui il Noir di Tenuta Mazzolino, un Pinot Nero di razza, dal colore rosso rubino con leggeri riflessi aranciati. Al naso si apre con eleganti aromi di piccoli frutti rossi, rosa canina e cuoio. Al palato risulta pieno e ricco, con un finale gradevolmente lungo e persistente. Un vino superlativo, oggi simbolo della cultura e della tradizione vinicola dell’Oltrepò Pavese. Disponibile per l’assaggio anche il Terrazze, annata 2020, un Pinot Nero giovane, dal colore rosso rubino, fresco e autentico.



Per chi preferisce le bollicine, ecco l’eleganza del rosa antico: Cruasè 2013, sempre un Pinot Nero, ma vinificato in rosa - la cui denominazione nasce dalla crasi di Cru e Rosè. Una piccola chicca spumantistica con struttura e profumi invidiabili, che racconta un mix elegante tra la forza delle uve rosse e la piacevole freschezza dei bianchi. Al naso si rivela intenso e complesso: un bouquet ampio con profumi di piccola frutta come mora, ribes e lampone. Al palato morbido, piacevole, delicato e molto equilibrato, deciso e rigoroso. Il gusto è la materializzazione delle sensazioni olfattive.