Tutte le novità della pulizia professionale: su il sipario di Issa Pulire

Su il sipario della venticinquesima edizione di Issa Pulire, che fino a giovedì 9 settembre accoglierà a Verona produttori, distributori, imprese di servizi e facility management, e utenti finali. In fiera sarà esposta l’intera gamma di prodotti e servizi di cui hanno bisogno gli operatori del settore per garantire un servizio di qualità; comprese tutte le novità nate nell’ultimo anno per far fronte all’emergenza sanitaria.

Il mondo della pulizia professionale in fiera a Verona



Fiera di riferimento del settore

Tante le aziende hanno confermato la loro partecipazione facendo, ancora una volta, di Issa Pulire l’evento di riferimento per i settori del cleaning e della sanificazione professionale.



Presenti 10 importanti mprese di servizi e facility management

E quest’anno, insieme a fabbricanti e distributori, ci saranno anche 10 tra le più importanti imprese di servizi e facility management del panorama italiano. A loro e alle principali associazioni di categoria, che rappresentano i settori della Sanità, dell’Horeca, dei Grandi Hub, e dei Servizi Integrati, è riservato il palco dell’issa Pulire Theatre. Tutti loro, in quanto depositari delle migliori conoscenze specifiche e di interlocutori competenti in tema di pulizia, sanificazione e di sicurezza, condivideranno le loro esperienze metodologiche e professionali su problemi e soluzioni, procedure e processi, per elevare e diffondere i contenuti di qualità e sicurezza nell’erogazione del servizio.



«Con questo progetto inizia un piano di sviluppo della fiera che mira a coinvolgere soggetti che sono rimasti finora poco rappresentati - afferma Toni D’Andrea, ceo di Issa Pulire Network - L’obbiettivo e quello di integrare la filiera con le competenze più qualificate e conferire al soggetto economico rappresentato la più alta visibilità».



Chi sarà il prodotto dell’anno

In fiera avrà luogo anche la seconda edizione del Premio Product of the Year Issa Pulire 2021 che intende riconoscere le attività di ricerca svolta dalle aziende che operano nel settore della pulizia professionale e della sanificazione. La giuria internazionale chiamata a valutare i progetti canditati considererà come fattore premiante ogni informazione relativa a come il progetto candidato abbia contribuito ad affrontare la pandemia da Covid-19 in termini di strategie attuate e procedure implementate.



L’app della manifestazione

Insomma, anche questa edizione di Issa Pulire si preannuncia come un appuntamento imperdibile. Per ottimizzare la partecipazione a Pulire visitatori edespositori possono scaricare l’App ufficiale della fiera per programmare appuntamenti, consultare le piante dei padiglioni, scannerizzare i badge e molto altro ancora.