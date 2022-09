Alla “Nuvola di Fuksas” va in scena Excellence Food Innovation 2022

La “Nuvola di Fuksas” è pronta ad accogliere la nona edizione di Excellence Food Innovation. Dal 10 al 12 novembre andrà in scena la manifestazione sull’enogastronomia che unisce due diverse anime: quella fieristica sulle eccellenze agroalimentari del Made in Italy, e quella congressuale. Cooking show, convegni, seminari, degustazioni, talk show, incontri B2B e B2C, si alterneranno per tre giorni in un evento imperdibile che vede riunirsi sotto lo stesso tetto il grande pubblico e gli addetti ai lavori, unendo in un'unica manifestazione la possibilità di conoscere e degustare le eccellenze del nostro Paese e di creare sinergie e concrete opportunità di business.

Gli obiettivi di Excellence Food Innovation sono la promozione e la valorizzazione della cultura enogastronomica, dell’agroalimentare italiano e dei suoi protagonisti. L’evento rappresenta un importante momento di incontro e confronto tra i professionisti del settore su tematiche legate a innovazione, sostenibilità, tradizione e futuro. Un’occasione esclusiva per entrare in contatto diretto e scoprire nuovi prodotti ed eccellenze, favorendo lo sviluppo di una rete sociale su uno dei temi più attuali del mondo: il cibo.

I tratti distintivi dell’evento capitolino organizzato dai fratelli editori Pietro e Claudio Ciccotti – che per questa edizione avrà quale tema la Ri-Generazione e vedrà protagonisti oltre 100 chef, 100 aziende, 2 aree cooking show – saranno innovazione e sostenibilità, gastronomia ed enologia, dagli interpreti ai consumatori, passando per i focus sulle tendenze della cucina grazie a tavole rotonde, degustazioni e racconti di grandi storie aziendali. Tre giorni all’insegna del buon cibo all’interno dell’architettura onirica del Roma Convention Center La Nuvola che faranno sognare in tutti i sensi i suoi partecipanti: questo e molto altro sarà Excellence Food Innovation 2022.