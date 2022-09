In Calabria c'è il Salone DeGusto, vetrina dell'enogastronomia nazionale

Dopo il grande riscontro dello scorso anno, dall’8 all’11 ottobre torna il Salone DeGusto, di cui Italia a Tavola è media partner, primo evento fieristico B2B in Calabria incentrato sull’enogastronomia nazionale che vede le aziende produttrici italiane che vi partecipano rivolgersi ed entrare in contatto con i buyer e i professionisti del settore, senza tralasciare il grande pubblico, e che mira a diventare il salone di riferimento dei settori food, beverage, Horeca e retail&technology.

La sua prima edizione – o edizione zero, come viene definita dall’Associazione Culturale Cult e dalla Cosenza Eventi, promotori dell’evento – si è tenuta presso l’ex Museo delle Arti e dei Mestieri di Cosenza nel periodo del ritorno di mostre e fiere, ricevendo il plauso dei suoi visitatori provenienti non solo da tutta la regione, ma da tutta Italia e anche dall’estero. Quest’anno, per offrire a espositori e a visitatori la qualità e la comodità che un salone di questo genere richiede, DeGusto si ingrandisce e cambia location. Si terrà, infatti, nel nuovo PalaEuropa di Rende (CS), facilmente raggiungibile da ogni dove.

Dagli operatori di settore al grande pubblico

Col Patrocinio Gratuito del Ministero delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali e di numerose altre, importanti istituzioni, DeGusto si apre non solo agli operatori del settore quali importatori, buyer, manager GDO e piccola-media distribuzione, grossisti specializzati, gestori di bar, snack bar, pub, birrerie, take away, società di catering, chef e stampa specializzata, ma anche al grande pubblico, colui che, in questa occasione, rappresenta il consumatore finale. Insomma, si proporrà ad un pubblico curioso e attento al mondo del food&beverage e ad Aziende e Professionisti qualificati locali e nazionali, al fine di poter garantire la qualità, l'originalità e l’unicità del made in Italy.

Nuovi modelli di business per l'Horeca

L’evento rappresenterà, per le Aziende Espositrici in particolare, un’occasione straordinaria dove scoprire i nuovi modelli di business del settore Horeca; una piattaforma che promuove l’incontro tra le componenti produttive dell’industria eno-agro-alimentare italiana e che consente di raggiungere contatti altamente selezionati e profilati; l’unica manifestazione del settore B2B in Calabria dove poter fare networking e incrementare la Brand Awareness; la vetrina ideale per evidenziare la qualità delle eccellenze del made in Italy.

Tutto questo sarà supportato da un ricco programma di eventi, quali incontri, dibattiti e concorsi, tra i quali ricordiamo il concorso indetto da uno dei partner della quattro giorni, Italia a Tavola, che premierà le aziende che si saranno distinte in quattro diverse categorie; la tappa speciale del concorso dell’Accademia Nazionale di Pizza DOC, che si occuperà anche di far mettere le mani in pasta ai visitatori, sia ai più grandi che ai più piccoli; l’area DeGusto Village in cui si potrà assistere in estemporanea all’incontro di diversi prodotti e ingredienti e alla creazione di nuovi gusti e nuovi sapori, con tanto di assaggio.