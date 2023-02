Bere mediterraneo, un convegno sui benefici del vino

Sempre più sotto i riflettori il tema del consumo moderato di vino. Un aspetto del vivere sociale che interessa e coinvolge più interlocutori: clinici, istituzioni, consumatori e produttori. Per un’informazione aggiornata ed esaustiva sull’argomento, il 16 febbraio presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani (via della Dogana Vecchia 29), si svolge a Roma il convegno “Bere mediterraneo. Gli effetti sulla salute di un consumo moderato del vino”.

Consumo moderato di vino e salute: un rapporto stretto

Su iniziativa del senatore Gian Marco Centinaio, con l’organizzazione dell’Istituto per la ricerca sul vino, alimentazione e salute e il supporto di Unione italiana vini e Wine in Moderation vede la partecipazione di esperti italiani e internazionali che commenteranno i risultati delle più recenti evidenze scientifiche che dimostrano come bere vino con moderazione non solo non aumenti il rischio di malattie cronico-degenerative, ma si associ anche a benefici per la salute, soprattutto se inserito in un modello di dieta mediterranea.