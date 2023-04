Viaggiatori in fiera a Bergamo a caccia di vacanze alternative

Partita ufficialmente ieri, 31 marzo, Agri e Slow Travel Expo, Fiera dei Territori a Bergamo. A tagliare il nastro Vittorio Brumotti, acrobata della bicicletta e campione di bike trial, che ha dato il via all’8ª edizione del salone internazionale del turismo slow, active, outdoor e sostenibile. Tre giorni dedicati alla promozione di un nuovo modo di viaggiare, che intende valorizzare e far scoprire i territori. Un viaggio nell’Italia meno nota, alla scoperta di tesori nascosti e dei sapori che rendono il nostro paese famoso in tutto il mondo. Tante le regioni che hanno scelto Agri e Slow Travel Expo per presentare il loro territorio, dal Lazio alla Calabria, dalla Lombardia alla Sicilia, all’Emilia Romagna, Bologna e Modena con i loro cammini e itinerari cicloturistici, 10 sagre di Qualità certificate Unpli con piatti e prodotti tipici. Destinazioni che hanno scelto di promuoversi attraverso la riscoperta della natura, arte, cultura, proposta in un modo nuovo, che si sgancia dalle rotte del turismo di massa. Agri e Slow Travel Expo, Fiera dei territori, sarà aperta fino al 2 aprile 2023. L'ingresso è gratuito.

Agri e Slow Travel Expo porta in fiera le bellezze dell'Italia minore



Un momento che ha visto la partecipazione di Luciano Patelli, presidente Promoberg-Fiera di Bergamo, Davide Lenarduzzi, Amministratore Delegato Promoberg – Fiera di Bergamo, Giovanni Sanga, Presidente Sacbo, Luigi Cantamessa, Dg Fondazione FS, Klaus Ehrlich, Direttore Rural Tour, gli ambasciatori di Bolivia e Congo, Ioana Ciutre Podosi, Direttore Ente Turismo Romania, Antonino La Spina, Presidente Unpli, Don Gianluca Salvi, Direttore Ufficio Pellegrinaggi Diocesi di Bergamo, Maria Paola Esposito, Segretario generale Camera di Commercio di Bergamo, Stefania Pendezza, Project Manager Agri e Slow Travel Expo, Paolo Franco, Assessore alla Casa e all’Housing sociale Regione Lombardia, Barbara Mazzali, Assessore regionale al Turismo Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, Assessore Infrastrutture e Opere Pubbliche Regione Lombardia e a chiusura dei lavoro Sandro Pappalardo, Consiglio amministrazione Enit.

Un nuovo modo di viaggiare

«Agri e Slow Travel Expo accende i riflettori su un nuovo modo di viaggiare, sempre più sostenibile e di ricerca - ha sottolineato Stefania Pendezza, project manager Agri e Slow Travel Expo, Fiera dei territori - Farà scoprire le eccellenze del nostro paese e non solo attraverso cammini, vie d’acqua, itinerari cicloturistici, il buon cibo, esperienze nella natura, laboratori per bambini e famiglie. 16 mila metri quadri per conoscere l’Italia da un punto di vista nuovo, fatto di esperienze, ricerca e salvaguardia del patrimonio culturale e immateriale che rende così ricco e unico il nostro paese. La manifestazione quest’anno ha assunto una dimensione sempre più internazionale, con l’importante partecipazione di diverse destinazioni europee ed extraeuropee, che allargheranno i confini del viaggio come esperienza».



«Abbiamo un territorio che offre in luoghi poco noti bellezze di tutto rispetto – ha detto Barbara Mazzali, assessore al Turismo della Regione Lombardia - È importante vengano realizzate fiere di questo tipo per farli conoscere. La Regione Lombardia presta molta attenzione a tutto il mondo del turismo lento, consapevole, che guarda alle nostre radici e a tutto ciò che i nostri territori a km zero possono offrire».

Turismo in grande ripresa

«Il turismo gode di ottima salute – ha sottolineato Sandro Pappalardo, consigliere amministrazione Enit - Il 2023 è iniziato bene e secondo i nostri dati supereremo il 2019, che è stato l’anno migliore. Momenti come questo, dove il pubblico incontra il privato sono molto importanti, perché solo così si fanno grandi cose e si raggiungono gli obiettivi. Nel turismo si vince insieme e momenti come questi dove si dialoga e si fa strategia sono fondamentali. I turisti non vengono solo per vedere le grandi città d’arte, vogliono vedere i territori interni e noi dobbiamo essere bravi a raccontare i nostri borghi, che ci sono invidiati da tutto il mondo».