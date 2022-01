A Expo 2020 Dubai  il primo festival di cibo vegano del Medio Oriente

In tre fine settimana (venerdì, sabato e domenica) dal 14 al 30 gennaio, al Festival Garden di Expo 2020, a Dubai, il Vegan Food Festival riunirà il migliore cibo a base vegetale che la regione ha da offrire, dando ai visitatori la possibilità di assaggiare specialità vegane intrattenuti dalla musica di diversi Dj. I visitatori potranno inoltre godere di un eco-mercato con chioschi sostenibili, una spa vegana e biologica, intrattenimento e incontri con chef, che renderanno il Vegan Food Festival di Expo 2020 una occasione istruttiva per amici e famiglie.



Tra i marchi internazionali che partecipano al festival, ci sono gli hamburger vegani di Chuck Chick, i piatti di Erpingham House, ristorante a base vegetale del Regno Unito fa il suo debutto a Dubai all'Expo 2020, le pizze vegane di Vegan Dough Co, i frullati e i toast di Evergreen Organics, il primo caffè completamente vegano del Qatar, le specialità del ristorante Veg'd dello chef di fama mondiale Matthew Kenney. E il 29 e 30 gennaio ci sarà 'Not Just For Vegans', il più grande mercato pop-up vegano della regione, con oltre 60 marchi etici locali che vendono dai prodotti di moda ai gioielli, dagli accessori agli articoli di lusso artigianali e prodotti di uso quotidiano.

L'Alkebulan, struttura che accoglie tutte le proposte della cucina africana a Expo Dubai, ospiterà un pop-up di 10 giorni dello chef Glory Kabe. Il ristorante Bread Ahead ospiterà lezioni di cucina vegana durante questo mese, e ci saranno proposte a base vegetale dalle cucine dell'Adrift Burger Bar, Kutir, Long Chim, Café Milano, The Local Aussie Grill, Mangrove Philippines Cuisine, Melbourne Lane, Sky Market e XYST.