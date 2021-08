A TuttoFood 2021 la grande tavola torna al centro della scena

Andare alla scoperta delle migliori materie prime è entusiasmante. Assaporare prodotti d’eccellenza è affascinante. Ma l’esperienza di vedere dal vivo ingredienti e prodotti trasformarsi in specialità gourmet sarà ancora più coinvolgente. È quello che accadrà a TuttoFood 2021, dal 22 al 26 ottobre prossimi a FieraMilano, grazie alle novità del percorso espositivo, alla simultaneità con HostMilano e alla strategica collaborazione con Apci (Associazione professionale cuochi italiani), rinnovata dopo il successo delle ultime edizioni.

La grande tavola torna al centro della scena

Nel percorso espositivo la novità di quest’anno è TuttoFruit, l’area dedicata al fresco ortofrutticolo e le innovazioni della IV e V gamma, mentre TuttoWine si rafforza con un focus sulle produzioni d’eccellenza e con degustazioni selezionate. Da non perdere anche il nuovo Better Future Award in collaborazione con le testate Gdoweek e Mark Up, dedicato ai prodotti più innovativi: le proposte premiate saranno esposte nella Innovation Area, spazio dedicato al food del futuro.

Apci proporrà poi un palinsesto di contenuti ed eventi volti che evidenziano le potenzialità dei prodotti attraverso proposte gourmand ai massimi livelli. In questo contesto non poteva mancare una vera e propria Academy, un’arena gestita e coordinata da Apci che vedrà alternarsi eventi culinari di altissimo livello con momenti di approfondimento sulle novità del mercato Food Service, interpretati dalla maestria dei cuochi professionisti coinvolti: chef stellati, professionisti di respiro internazionale, i migliori pizzaioli. Tra i nomi già confermati si segnalano Massimiliano Mascia, Stefano Cerveni, Sandro Serva, Gino Sorbillo e Wicky Pryian. Autorevole padrona di casa sarà la Squadra Nazionale Apci Chef Italia, che coordinerà il palinsesto e le varie occasioni di consumo a supporto dei palchi d’autore.

Per informazioni: www.tuttofood.it