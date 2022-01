Grande attesa per la Borsa del turismo enogastronomico d’Italia

In programma a Bologna dal 28 aprile all’1 maggio l'Ifwt – Borsa dell’Enoturismo e del Turismo Enogastronomico Italiano, all’interno di Fico Eataly World. Attorno ad essa c'è grande fermento. D'altronde L’enoturismo in particolare e il turismo enogastronomico più in generale, sono diventati i principali trend del turismo italiano, le statistiche confermano che l’enogastronomia è la prima attrattiva verso l’Italia, tanto da costituire una vera e propria “destinazione turistica”.

Grande attesa per la fiera Ifwt

Le motivazioni di questo grande fermento sono molteplici, sicuramente la ricchezza e la qualità enogastronomica dell’Italia, il nostro contesto culturale, le varietà dei nostri territori regionali e la diversità dei prodotti agroalimentari e dei vitigni. Ifwt è la Borsa dell’Enoturismo e del Turismo Enogastronomico Italiana, interamente dedicata alla promo-commercializzazione dell’offerta turistica degli operatori del settore, con l’obiettivo di fare incontrare gli operatori della domanda con quelli dell’offerta, per incentivare lo sviluppo commerciale delle aziende e dei territori.

Il Format della Manifestazione

L’idea di realizzare l’evento di Ifwt - Borsa dell’Enoturismo e del Turismo Enogastronomico Italiano, all’interno di Fico Eataly World con la formula della partnership, nasce dalla volontà di creare un’importante sinergia tra le due realtà per generare importanti vantaggi promozionali per tutti gli operatori turistici. Ifwt – Italy Food & Wine Travel , l’evento di riferimento del turismo enogastronomico e dell’enoturismo italiano che riunisce produttori, fornitori di esperienze, operatori turistici, strutture ricettive, ristoranti, cantine, buyers e agenti internazionali per tre giornate di lavoro, con incontri, workshop, tasting e convegni. Il format di Ifwt (acronimo di Itali food wine & travel) è orientato al business e favorisce il contatto diretto tra gli operatori, creando un contesto confidenziale, ideale per promuovere le proprie offerte e valutare future collaborazioni commerciali. I Seller grazie all’agenda appuntamenti, potranno ricercare e selezionare i Buyers internazionali in base alle loro esigenze, consultando le schede tecniche profilate dei partecipanti.

Quattro giornate intense

L’evento si svolgerà in presenza a Bologna al Fico Eataly World dal 28 aprile al 1 maggio 2022, quattro giornate di lavoro con incontri, appuntamenti business, tasting ed eventi che avranno come focus le tematiche più attuali del turismo enogastronomico, tra vocazione esperienziale, cultura, tradizione ed eccellenze territoriali. Come confermano le statistiche, il turismo enogastronomico è un’ottimo ambasciatore per la promozione dei territori in cui si sviluppa e costituisce un segmento di mercato in forte crescita, sia a livello nazionale che internazionale. In caso di impossibilità a realizzare l’evento in presenza a causa della pandemia Covid, Ifwt si svolgerà su piattaforma digitale, con incontri tra operatori in modalità live, in videoconferenza.

Un banco di assaggio del vino

La manifestazione prevede le seguenti Aree:

Area Espositiva, con postazioni personalizzate per gli espositori

Organizzazione e Programma dell’evento:

L’Evento si svolgerà in presenza a Bologna dal 28 aprile al 1 maggio 2022

Ci sarà quasi tutto il comparto del turismo enogastronomico

Il comparto del turismo enogastronomico italiano, ricco di specialità gastronomiche locali, assieme all’enoturismo con le numerose eccellenze vinicole regionali, rappresenta il principale trend del turismo degli ultimi anni, perchè si sposa perfettamente con i valori del turismo esperienziale che oggi i turisti cercano, l’autenticità, la qualità e la sostenibilità. Oggi quasi 7 turisti su 10, sono interessati alle esperienze che includono le specialità enogastronomiche locali.

Ifwt si rivolge agli operatori del settore con la formula consolidata dell’area espositive abbinata all’area workshop con incontri B2B, in cui vengono coinvolti Buyer internazionali specializzati nel tour operating del mercato turistico enogastronomico e Seller, provenienti d tutta Italia, agenzie incoming, consorzi turistici, associazioni e club di prodotti, cantine, aziende agricole, hotels e strutture ricettive, ristoranti, agriturismi, relais, wine resort, etc.

Un evento business completamente dedicato al turismo enogastronomico e all’incoming; un appuntamento importante per la promozione e lo sviluppo commerciale degli operatori del settore che, grazie al suo format, è in grado di generare contatti commerciali, favorire il business e offrire grande opportunità di network.