Hotel indipendenti in scena a Milano. Debutta a novembre la fiera Ospitiamo

Debutta a novembre nel cuore di Milano l’evento dedicato all’ospitalità a 360°





Il rilancio dell’extralberghiero e dell’hôtellerie

Il variegato panorama italiano

Milano città strategica

Confronto con i professionisti

uardare oltre ile oltre la. E dare un sostegno alladel. Con questi obiettivi,, l’evento rivolto al mondo dell’e degli, si appresta a inaugurare la sua prima edizione il 5 e 6 novembre 2021 a– città strategica per il mercato nazionale e internazionale - negli spazi di MiCo, Milano Convention Centre, cuore pulsante del CiyLife district.La manifestazione, dedicatain tutte le sue declinazioni, è organizzata da(NürnbergMesse Italia), una delle 15 principali società fieristiche nel mondo, e nasce per rispondere in maniera concreta e produttiva all’evoluzione, alla crescita e al rilancio dell’extralberghiero e dell’hôtellerie, ad esclusione delle catene alberghiere.Da anni il settore è interessato da una continuaede ha visto nascere nuove e molteplici soluzioni di accoglienza, così come lo sviluppo di varie attività e servizi a esse collegati.Il mercato propone una disponibilità delledi cinque volte superiore all’offerta di quelle tradizionali: più della metà è costituita da alloggi in forma imprenditoriale, seguiti dai BnB e altre forme di ospitalità che sempre più si stanno facendo strada: agriturismi, guest house, dimore di charmes, co-living, condo-hotel dall’assetto ibrido fino agli alloggi per vacanze e affitti brevi, un fenomeno che sta canalizzando sempre più interesse.Anche il quadro relativo alla categoria deglioffre dati interessanti: infatti, vede le strutture italiane della categoria costituita da residence-hotel,, alberghiper citarne alcuni ricoprire un ruolo sempre più rilevante nel panorama delle strutture ricettive italiane.Ospitiamo – L’arte dell’accoglienza con la sua offerta di prodotti e servizi a 360°,, know-how e opportunità di confronto, rappresenta l’evento vetrina ideale per chi già possiede e gestisce strutture ricettive e per chi è interessato ad avviare un’attività in questo settore., managing director disottolinea: «Siamo orgogliosi di presentare Ospitiamo – L’arte dell’accoglienza, l’unico evento dedicato al mondo dell’ospitalità extralberghiera e dell’hôtellerie, ad esclusione delle catene alberghiere. Si tratta di un settore in continua evoluzione per andare incontro alle necessità di un mercato sempre più esigente e vitale. La manifestazione si terrà il prossimo novembre a Milano, città italiana strategica dal punto di vista dell’Hospitality. Ci auguriamo che questa sia solo la prima di una serie di iniziative legate al settore del, punto centrale per ladel nostro Paese, in un momento storico così delicato».L’intera organizzazione e le numerose attività messe in campo sono pensate per favorire e agevolare la presenza e l’incontro didel: dall’affiancamento di un fitto programma di convegni mirati all’approfondimento di temi caldi e al confronto con professionisti, fino alla data stessa dell’evento programmata per novembre, considerato il periodo ottimale per valutare migliorie per la propria struttura o nuove proposte. Inoltre, la location di MiCo, Milano Convention Centre, spazio che si posiziona tra i più ampli e conosciuti centri congressi nel panorama fieristico europeo e internazionale, è situata nella nuova cornice urbana di CityLife, permettendo così l’opportunità di sfruttare appieno le attrazioni che il capoluogo milanese ha da offrire.