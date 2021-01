La maxi fiera Bologna-Rimini si farà: più capitale sociale dalla Regione

Pubblicato il 23 gennaio 2021 | 14:43

Riappacificazione per salvare il settore

Difficile l'accordo sugli assetti societari

La svolta “decisiva”

C'è l'accordo sulle poltrone

uesto matrimonio “s’ha da fare”. Dopo l’annuncio a metà dicembre, il presidente dellapassa dalle parole ai fatti e alza la posta per accelerare ladidi: nell'incontro con idi Bologna,, e di Rimini,, Bonaccini si è impegnato ad aumentare la partecipazione azionaria della Regione nel(senza però ufficializzare in che misura) e a sostenere il progetto industriale per la creazione di un'unica grande società fieristica.L’obiettivo è riappacificare i due “promessi sposi” e rispettare il termine di arrivareentro maggio 2021. Evitando soprattutto uno strappo in un momento così critico per ilche vede anche i due poli emiliano e romagnolo alle prese con bilanci 2020 più chedallae la prospettiva di dover aspettare il 2024 per tornare ai numeri pre-Covid. Soprattutto per sostenere anche le importanti fiere italiane come ad esempio ile il, per citarne alcune. Ma non solo, basti pensare all'indotto degli alberghi e dei servizi associati alle fiere.Perché se le 2 società avevano, infatti, firmato un accordo non vincolante lo scorso ottobre per costruire un'integrazione sulla base di un rapporto dida finalizzare nel giro di 7 mesi, poi hanno cominciato a litigare non trovando l’accordo sui possibilidella maxi-fiera: Bologna vuole una fusione per incorporazione, Ieg (nata a sua volta nel 2016 dall'unione delle fiere di Rimini e Vicenza e quotata da giugno 2019) una holding.Con questo intervento, come dice il governatore nella nota ufficiale all'uscita del tavolo con i sindaci Merola e Gnassi, dovremmo essere vicini alla «nel percorso di aggregazione tra i quartieri fieristici di Bologna e Rimini».«L'obiettivo è realizzare una livello nazionale e internazionale del settore (prima società in Italia, terza in Europa) – rimarca la Regione - La nuova Fiera rappresenta un asset strategico non soltanto per l'Emilia-Romagna, ma per l'intero Paese, a sostegno dele dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio».Speriamo che sia così, perché l'ipotesi di fusione per incorporazione di Bologna nella nuova Ieg a tre (con) non piace infatti a Gnassi e soci, la cui ultima proposta era invece una holding guidata da un amministratore di nomina regionale, con la garanzia che le quote degli azionisti pubblici sarebbero state tutelate da un patto vincolate per 9 anni. Termine che però cozza con le regole della Consob che impone un limite di 3 anni ai patti parasociali per le quotate.L’accordo ci sarebbe, sembrerebbe, per quanto riguarda le: la presidenza della newco dovrebbe toccare a Rimini (e il sindaco Gnassi, il cui mandato comunale scade quest'anno, è il più quotato per il ruolo), la vicepresidenza a Bologna e sono previsti 2 amministratori delegati per non scontentare gli attuali manager alla guida di BolognaFiere (Antonio Bruzzone) e di Ieg (Corrado Peraboni).