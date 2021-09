“Sandwich & Snack Show” e “Parizza”: doppio appuntamento a Parigi ad ottobre

Una fiera di riferimento per un settore in via di sviluppo. «Lanciato più di 20 anni fa, Sandwich & Snack Show è una fiera di riferimento nel suo settore. Insieme a Parizza, questo evento è una piattaforma di business strategica per il mercato del fast food. Con una crescita straordinaria osservata ogni anno, questo settore rappresenta un notevole potenziale di sviluppo». È quanto ha affermato Béatrice Gravier, nuova direttrice di Sandwich & Snack Show e Parizza. Per la sua 21ª edizione, Sandwich & Snack Show svela una nuova identità visiva, armonizzata con Parizza, con visual colorati. I due eventi saranno aperti per 2 giorni, il 13 e 14 ottobre 2021 a Parigi, Porte de Versailles, Padiglione 7.1.

Solo soluzioni concrete per semplificare la vita ai professionisti

La 21ª edizione di Sandwich & Snack Show nasce dalla domanda: “Come possiamo concretamente semplificare la vita ai professionisti?”. Dalla progettazione dei concetti alimentari all’approvvigionamento dei loro prodotti, la fiera fornirà strumenti chiave per soddisfare le loro esigenze e offrire un’esperienza innovativa al consumatore finale.

Quest’anno sono attesi più di 50 esperti per analizzare le nuove tendenze come il vegetarianismo e il veganismo, la sostenibilità del sistema alimentare (che implica misure a basso impatto come approvvigionamento locale e imballaggi ecologici), ecc. Sandwich & Snack Show fornirà anche consigli agli imprenditori: come finanziare un progetto e fare un’analisi generale dei consumatori di oggi: come finanziare un progetto e fare un’analisi generale dei consumatori di oggi. Le conferenze saranno anche adattate per acquirenti e responsabili di progetto.

Sandwich & Snack Show e Parizza sono eventi chiave per soddisfare le esigenze degli operatori

Vuoi scoprire e adattare le ultime tendenze in fatto di innovazione e concetti nel tuo ristorante? Oppure cerchi soluzioni per sviluppare la tua attività, vuoi trovare nuove leve di business e adottare i codici della ristorazione urbana e itinerante? Come ristoratore, le tue sfide principali sono stare al passo con le nuove tendenze, innovazioni di prodotto e nuovi modelli di consumo, trovare personale qualificato e costruire e promuovere la tua offerta? Visitare Sandwich & Snack Show e Parizza è per i ristoratori un’opportunità per scoprire nuovi prodotti e tendenze di mercato, trovare nuovi fornitori o partner e individuare potenziali fornitori o partner.

Un’occasione per incontrare quasi 300 fornitori

A Sandwich & Snack Show e Parizza troverai soluzioni e prodotti per supportarti nei settori prioritari per il tuo sviluppo aziendale: prodotti alimentari e bevande, attrezzature, confezioni, tecnologie, servizi. Scopri inoltre le ultime novità di mercato nell’area Snacking d’Or, il concorso che svela le novità di domani: gli Snacking d’Or Awards, organizzati dalla rivista France Snacking, premiano ogni anno i prodotti e le attrezzature più innovativi nel settore della ristorazione. In fiera vengono presentati i prodotti vincitori premiati dalla giuria: un’occasione per lasciarsi ispirare e scoprire le ultime novità che saranno il “must-have” di domani.

Il programma di appuntamenti dedicati comprende anche, oltre a Snacking d’Or: French Pizza Championship, French Sushi Championship, Snack Academy, BRA Snacking Concepts Trophies. Si terranno inoltre numerosi workshop in cui gli espositori potranno mostrare il loro know-how e i loro prodotti. E per trovare tutte le novità degli espositori è disponibile un apposito motore di ricerca oltre a Snack&Go, la bag di benvenuto digitale con diversi servizi. Disponibili solo per 10 giorni, queste nuove offerte “pronte all’uso” ti permetteranno di scoprire gli espositori in un modo nuovo. Lasciati sedurre da questo nuovo concept!

Reinventare i momenti gastronomici

Sandwich & Snack Show e Parizza sono dunque gli appuntamenti imperdibili per aiutare i professionisti del settore snack e food italiano a sviluppare il proprio business. Progettati per i venditori di cibo da asporto e street food, Sandwich & Snack Show e Parizza aiutano gli acquirenti che desiderano sviluppare, migliorare o rilanciare la propria attività attraverso nuove tendenze e nuovi concept nello snacking e i fornitori che desiderano mostrare i loro nuovi prodotti, soluzioni, attrezzature e tecnologie. Sandwich & Snack Show e Parizza danno l’opportunità unica di scoprire le ultime innovazioni, tendenze e nuovi concept alimentari, parlare con esperti del settore e sviluppare la propria rete di affari nei settori snack e cibo italiano, tutto in un unico luogo!

Save the date: 13 e 14 ottobre, Parigi Porte de Versailles, Francia

CLICCA QUI, registrati e usufruisci di un badge a prezzo scontato (26 €).