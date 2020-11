Govone, tanto cibo e chef stellati al magico paese (digitale) di Natale

Pubblicato il 23 novembre 2020 | 18:56

Tanto cibo a Govone per l'edizione 2020

Un'edizione digitale contro il Covid

Un contest per cucinare con chef stellati

Un "corto" e gli auguri pesonalizzati di... Babbo Natale

Le Prugne della California

l suggestivo borgo diin provincia dicon il suo castello reale, patrimonio Unesco, ritorna a essere ilcon una formula diversa per adattarsi alle nuove esigenze di sicurezza senza perdere la sua atmosfera magica e continuare a credere “che tutti i sogni possono diventare realtà”.L’edizione 2020, la 14esima, è sicuramente diversa dal solito perché causadovrà abbandonare le proposte di, gli spettacoli in presenza e anche il, proclamato dall’organizzazione European Best Destinations il miglior mercatino di Natale europeo.Fino a domenica 20 dicembre, “Il magico paese di Natale” diventacon alcune novità. Torna per il secondo anno consecutivo il, il ciclo di incontri a carattere culinario che quest’anno avrà come focus le ricette dellaIn tutto 36 appuntamenti di alto profilo in diretta social con 12e altri protagonisti del mondo dell’enogastronomia di eccellenza che verranno trasmessi in diretta streaming sul sito www.festivaldelcibo.com e sui canali social del magico paese di Natale (ogni giorno alle 19.30, dal sabato al giovedì, verrà caricato un nuovo video sulla paginadel Festival del cibo e sui social). Gli appuntamenti saranno inoltre trasmessi su, la più importante emittente del territorio, ogni giorno dalle 12 alle 13 e la domenica sera alle 20.30 (Canale 13 del digitale terrestre).Abbinato al Festival del cibo si terrà anche unsocial pensato per coinvolgere ulteriormente il, che permetterà agli appassionati di cucinare con i variAgli aspiranti sous chef verrà chiesto di inviare la propriasul sito del Festival del cibo: alcuni fortunati, tra le richieste ricevute, verranno scelti per realizzare una ricetta in diretta seguendo i consigli degli chef presenti nella cucina del Festival del cibo.e i protagonisti della tradizione, Mamma Natale e i loro aiutanti, gli elfi, saranno i protagonisti di undi 20 minuti fruibile dal sito internet con la semplice iscrizione tramite mail. Direttamente dal sito si potràprenotare undi auguri personalizzati direttamente da Babbo Natale in persona.Saranno inoltre disponibili altri due canali di comunicazione: lada parte di Babbo Natale e una video chiamata in diretta con alcuni abitanti della Casa di Babbo Natale, per trascorrere mezz’ora in loro compagnia, o con Mamma Natale per la realizzazione dei dolci delle feste.Gli auguri personalizzati sono un, una parte del ricavato della vendita di tutti questi servizi verrà devoluto alla, organizzazione di volontariato del territorio che si occupa di ospitare e seguire famiglie di bambini che hanno affrontato un’esperienza oncologica.