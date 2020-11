Pizza contro la violenza sulle donne, così ordinare diventa una protesta

Primo Piano del 25 novembre 2020 | 08:30

n Italia laè un'emergenza: idel 2020 fino al 19 novembre sono stati 96, e nei mesi disono triplicati, con una donna uccisa ogni 48 ore. Per le vittime di abusi è diventato quasi impossibile denunciare o chiamare la, perché chiuse in casa con il loro carnefice.Ad agosto una di loro, per chiedere aiuto senza farsi scoprire dal compagno violento, ha contattato la polizia fingendo di. L'agente che ha risposto alle telefonata ha capito la necessità delle vittima e l'uomo è stato arrestato.Grazie a questa storia, dal 25 novembre,, al 2 dicembre 2020 la pizza diventa uno strumento diper chiedere strumenti più efficaci per il contrasto agli abusi: grazie alla collaborazione con alcunedi, ordinando unasarà possibile partecipare alla campagnapromossa da(se abitate in altre città e volete aiutare con un gesto concreto potete donare online sul sito actionaid.it ).





Una pizza contro la violenza sulle donne

Per ogni pizza acquistata, un euro sarà devoluto

Gli obiettivi sono sensibilizzare l'opinione pubblica su un'emergenza resa ancor più nascosta e dimenticata a causa della pandemia e sostenere con un aiuto concreto i centri antiviolenza: per ogni pizza acquistata, un euro verrà devoluto.



La pizza sarà consegnata a casa con un cartone rosso, realizzato appositamente. Sopra si legge: «Margherita, 35 anni, ha finto di ordinare questa pizza per salvarsi dal compagno violento. E come lei molte altre donne. Ma finché i centri antiviolenza rischieranno di chiudere per mancanza di fondi e servizi sociali, forze dell’ordine, tribunali e gli ospedali non avranno personale formato per rispondere alle richieste di aiuto, non ci saranno strumenti migliori per combattere la violenza».



Appello al governo e al parlamento

Elisa Visconti, responsabile programmi di ActionAid, ha sottolineato le carenze italiane: «Se ancora oggi una donna deve inventarsi lo stratagemma di fingere di ordinare una pizza per salvarsi dalla violenza significa che il sistema attuale non funziona. Con questa campagna vogliamo lanciare un messaggio forte perché fermare la violenza sulle donne diventi una priorità di tutte le componenti del governo e del parlamento, non solo in occasione del 25 novembre, ma tutto l’anno. Il nostro Paese ha bisogno di un sistema antiviolenza funzionante e duraturo. Solo così le donne potranno finalmente esercitare il loro diritto a vivere una vita senza violenza».



Le pizzerie convenzionate

Roma

Remo a Testaccio - 3208287458 - 06 5746270 - panfol@icloud.com - Piazza di Santa Maria Liberatrice, 44 - apertura serale 19-22

Bonci Pizzarium - 06 39745416 - salvatore@bonci.it - Via Trionfale, 36 - Chiamare panificio 06 39734457

Giacomelli - 06 372 5910 - +39 392 551 7961 - giacomelli.andrea80@gmail.com - Via Emilio Faà di Bruno, 25

Due Lire - 3201478922 - serendipitygastropizza@gmail.com - Viale Caterina da Forlì, 28

Pop Up - 3470431156 - edoardopizzi3@gmail.com - Via Cagnola, 9

Pizzeria Nicolas - 051 232502 - nicola.nappo@libero.it - Piazza San Martino, 9

Pizzeria Tizio Caio e San Petronio - 051 041 1231 - 3356882084 - annamariaguanti@libero.it - Via Don Luigi Sturzo, 33/DE

Portapazienza.bo.it - 0512194455 - 3489130709 - michele@laformicascs.it - Via Pirandello, 6 - int. Circolo La Fattoria

Pizzeria Carminiello - 0817540037 - vdelucia69@yahoo.it - Corso Secondigliano, 350