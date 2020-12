Radici del sud torna in estate. Già oltre 120 le aziende di vino e olio presenti

Pubblicato il 17 dicembre 2020 | 09:53

La giornata di apertura al pubblico è lunedì 14 giugno

Per la prima volta produttori dalla Sardegna, Abruzzo e Molise

Concorso, B2B e wine tour

In apertura, i banchi d’assaggio

conferma la sua 15ª edizione e si prepara a riportare aldidi(Ba) il meglio deldel Sud Italia. La manifestazione, in programma dal 9 al 14 giugno, vede già confermata la presenza di oltre 120 aziende. La manifestazione disarà anticipata in primavera da una tre giorni in cui due giurie di giornalisti italiani ed europei testeranno e premieranno i vini presentati dalle aziende per l'edizione 2020, poi saltata a causa dell'emergenza sanitaria «L’entusiasmo dimostrato dalle aziende ci riempie di orgoglio – commenta, organizzatore dell’evento – Mancano ancora svariati mesi all’edizione 2021 e, nonostante il difficile anno che abbiamo alle spalle,hanno già riservato quasi tutti i posti disponibili per partecipare a Radici del Sud. È davvero un bel segnale sapere quante realtà credono fortemente nella nostra manifestazione e ci auguriamo che questa possa essere l’occasione di rilanciare i vini e gli oli del Sud Italia e i loro, dopo questo periodo così duro».La 15ª edizione di Radici del Sud coinvolgerà per la prima volta anche produttori provenienti da, assieme a quelli già presenti nelle precedenti edizioni diLe giornate del 12 e del 13 giugno saranno dedicate al: i vini del Sud Italia, suddivisi per vitigno, saranno giudicati da quattro diverse giurie composte da giornalisti, influencer, buyer internazionali, esperti del settore enologico e addetti ai lavori. Contemporaneamente nelle altre sale del Castello si svolgeranno gli incontritra produttori e importatori. Nei giorni precedenti, il 10 e 11 giugno, si terranno invece ialla scoperta del territorio, dove i produttori incontreranno buyer e importatori provenienti da Paesi europei ed extraeuropei come Svezia, Danimarca, Norvegia, Gran Bretagna, Olanda, Germania, Russia, Polonia, Corea del Sud, Canada e Stati Uniti.La giornata dialcon il Salone del vino e dell’olio è in programma invece per lunedì 14 giugno, quando operatori di settore e appassionati potranno partecipare ainegli spazi del Castello per incontrare le aziende e degustare i vini e gli oli del Mezzogiorno. È previsto inoltre anche quest’anno un padiglione di, che sarà animato da degustazioni e tavole rotonde dedicate al settore.L’evento, patrocinato dal Consiglio Regionale e dal Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, da Unioncamere e dal Comune di Sannicandro di Bari si terrà nel pieno rispetto delle misure anti Covid in vigore.Per informazioni: www.radicidelsud.it