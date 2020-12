L’industria del cibo post covid A Tipicità un evento “digital”

Pubblicato il 02 dicembre 2020 | 17:00

voluzione cibo: digitale, salubrità, consegna e packaging, format”: è questo il titolo dell’evento che si terràe che verrà trasmessosu tutti i canali ufficiali die di. L’appuntamento si terrà nell’ambito di Tipicità Special edition e sarà incentrato sul tema dell’: un’accelerazione improvvisa nella capacità di adottare innovazioni, con una velocità di reazione finora sconosciuta, in alcune filiere che, direttamente o indirettamente, dialogano con il mondo agroalimentare. È il rimbalzo positivo di questa “apnea” forzata: soluzioni che in una situazione “normale” avrebbero richiesto anni, sono diventate fruibili nel giro di qualche settimana di questo “speciale” periodo.Il direttore di Italia a Tavola, uno degli osservatori più attenti del fenomeno, dialogherà con alcuni “” che hanno sviluppato in velocità soluzioni valide per tutto il mondo dell’ospitalità e dell’Horeca: dai packaging delle venete sorelle Ortolani (Esseoquattro) alle sanificazioni intelligenti di AC & E, dai moduli full-food Maia alla fruizione digitale My Cicero, fino ai termoscanner di SaGa.Per informazioni: www.tipicita.it