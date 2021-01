Conosciamo lo street food romano: un webinar ne svela i segreti

Pubblicato il 27 gennaio 2021 | 16:30

Il webinar illustrerà la cucina romana, schietta e verace





Obiettivo promuovere la cultura italiana

Protagonista lo sreet food romano

ha annullato tutta una serie di, di attività specie neie del. Si cerca di ovviare, almeno molto parzialmente, consvolti con la formula online in cui si può partecipare da casa. Molte di queste attività online le sta e le starà realizzando “”.Yes Art Italy è un’associazione che nasce a Roma nel 2013 dalla fusione di due associazioni: Yes Art e Nitam (les Nomades Italiens du Théâtre, des Arts et des Métiers). Così si unisce il promuoveree laattraversocon attività di; strutturandosi con un giovanissimo staff, guidato da Paolo Valentini, accuratamente selezionato e operante nelle diverse sezioni artistico/culturali, compreso quellaNell'ambito del progetto "", teso ad avvicinare, con soluzione di continuità temporale, aziende ed operatori dell'enogastronomia, l'associazione Yes Art Italy ha lanciato e continuerà nel tempo a programmare una serie di Webinar legati al mondo del cibo e all'arte.In questo quadro si colloca il prossimo webinar Lo Street Food a Roma. In poche righe, il webinar illustrerà la cucina romana, schietta e verace, che deve parte del suo successo alle tradizionali fraschette, luoghi dove un tempo si poteva consumare il cibo portato da casa accompagnato da un buon vino novello servito alla mescita. Oggi l’evoluzione della tradizione si riflette nel cibo di strada della capitale, dai famosi supplì al filetto di baccalà, dal panino con la porchetta al trapizzino. Se ne scopriranno le origini e la storia tra aneddoti e curiosità, spostandosi tra i luoghi di eccellenza che ci permettono di assaporare queste prelibatezze.Il webinar si terrà venerdì 29 gennaio alle ore 18.30 e si potrà partecipare previa iscrizione e pagamento https://yesartitaly.it/events/webinar-enogastronomico-n-1-lo-street-food-a-roma della quota di € 5.Per informazioni: www.yesartitaly.it