Fiera di Rimini, dal digitale al fisico. Beer&Food Attraction si avvicina

La prima tappa di Beer&Food Attraction online dal 12 al 14 aprile

Percorso di avvicinamento al 2022

on un appuntamento totalmente digitale,(Italian Exhibition Group) ha definito il programma di avvicinamento a, la manifestazione dedicata alle eccellenzeper il mondo Horeca che dovrebbe svolgersi dal vivo nel 2022. A precederla, un primo appuntamento online dal 12 al 14 aprile.Il gruppo fieristico Ieg con sede a Rimini, d'intesa con tutti gli stakeholder, ha decisio di inaugurare undigitale per Beer&food Attraction. Una scelta obbligata viste le incertezze dell'attuale situazione sanitaria complicata dal protrarsi dellaCovid. Si tratta di un fattivo cammino di avvicinamento all’edizione dal vivo, che si terrà dal 20 al 23 febbraio 2022 allae che vedrà anche la contemporanea presenza di una Rimini Beer Week, un nuovo evento diffuso che collegherà la presenza tra i padiglioni con quella in città, integrando un evento esclusivamentecon uno aperto al pubblico.La prima tappa di questo nuovo percorso, funzionale alla presentazione e al lancio di nuoviin vista della stagione 2021, è rappresentato dall'eventoBeer&Food Attraction, The Digital Event for Eating Out in programma nelle giornate dal 12 al 14 aprile 2021. L'occasione consentirà alle aziende e agli operatori di faregrazie a una piattaforma tecnologica che Ieg ha già collaudato con successo in questi mesi. L’evento sarà organizzato con la collaborazione e il sostegno di tutte le associazioni rappresentative del mondo beverage e food per l’Horeca e dell’per la selezione e l’organizzazione di business meeting con buyer internazionali selezionati.Beer&Food Attraction avrà una connotazione strettamente B2B e offrirà aglistrumenti di competizione globali, sia nell’edizione digital, sia in quella dal vivo. In parallelo all’edizione digitale di Beer&Food Attraction, sono confermati anche gliprofessionali di BBTECH Expo, il salone dedicato alle tecnologie per la produzione e il confezionamento di birre e bevande e l’International Horeca Meeting di Italgrob.