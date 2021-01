Premio Mediterraneo Packaging, parte il contest della confezione

Pubblicato il 29 gennaio 2021 | 18:39

P

Storia e motivazioni del premio

Come partecipare

rende ufficialmente avvio, il 29 gennaio, la nona edizione deldi egnews-Oliovinopeperoncino. Novità di quest’anno la partecipazione al premio delle. Oltre alle aziende vinicole, olivicole, di produzione imbottigliamento di distillati e liquori, potranno partecipare anche i birrifici artigianali e beer firm con i loro prodotti.Il premio, organizzato dal, in partnership con l’di Castellammare del Golfo (Tp) a indirizzo turistico e l’di Ferrara, vuole mettere in evidenza l’importanza delveicolato dalla confezione e dalle etichette. Negli anni, il valore del riconoscimento è cresciuto grazie al costante coinvolgimento di un numero sempre maggiore di aziende del settore e, lo scorso anno, malgrado l’emergenza sanitaria, si è svolto regolarmente, riscontrando una buona partecipazione. D'altronde, l’importanza delè dimostrata da studi internazionali e si parla sempre di più di. Il consumatore, infatti, ha reazioni istintive che sono generate a partire dalla confezione. La psicologia spiega come scegliere immagini e colori per migliorare il brand del prodotto e arrivare al target di riferimento.Il premio di rivolge alleproduttrici e di imbottigliamento di vino, olio, distillati, liquori, birrifici artigianali e beer firm dei Paesi del bacino del Mediterraneo. I campioni di vino, olio, distillati, liquori e birre artigianali dovranno essere inviati improrogabilmente entro il. La cerimonia di premiazione si svolgerà ila Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani.Ogni confezione di vino, olio, distillati, liquori e birre artigianali partecipante deve essere fatta pervenire a cura dell’azienda presentatrice a mezzoentro la data su citata. Ogni azienda può partecipare con massimo 5 campioni. I campioni sono composti da 2uguali di qualsiasi formato. L’azienda non avrà diritto alla restituzione delle confezioni giudicate non conformi alla categorie previste. Per ogni categoria l’azienda partecipante può ottenere un unico premio. È facoltà dellaassegnare una menzione speciale alla confezione che avrà ottenuto le maggiori valutazioni.Oltre ai premi per le aziende vinicole, olivicole, distillerie liquorifici, birrifici artigianali e beer firm dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo con il miglior abbigliaggio, riconoscimenti saranno assegnati alleideatrici dei progetti e sarà premiato il giornalista miglior comunicatore del vino e dell’olio.Per informazioni: www.egnews.it