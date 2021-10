Ciervo e Niederkofler, un po' mare e un po' montagna in un menu a 4 mani

L’executive chef di Hotel Eden a Roma, Fabio Ciervo ospita Norbert Niederkofler (membro Euro-Toques), chef altoatesino del ristorante 3 stelle Michelin e Stella Verde per la sostenibilità St. Hubertus dell’Hotel Rosa Alpina di San Cassiano in Badia (Bz), per la serata “Le Alpi incontrano il Mediterraneo”.



La cena a quattro mani si terrà martedì 12 ottobre dalle ore 19.00 al ristorante 1 stella Michelin La Terrazza, Hotel Eden, e prevede un menu degustazione di otto portate. Ne sono protagonisti gli ingredienti tipici delle Dolomiti e del Mediterraneo, umili materie prime lavorate secondo criteri che rispettano la natura e all’insegna della riduzione degli sprechi.

Fabio Ciervo e Norbert Niederkofler

Il menu

La degustazione si apre con “Pomodoro?” di Norbert Niederkofler, una classica bruschetta fatta con il pane di segale e servita con una salsa apparentemente al sapore di pomodoro, ma in realtà ricavata della fermentazione delle susine, raccolte in estate e preservate per l’inverno. Segue il piatto “Cremoso di carciofi, estratto di menta e gamberetti rosa”, con cui Fabio Ciervo valorizza un ingrediente tipico del territorio laziale. La “Tartare di Coregone” è una ricetta simbolo dei principi no-waste di Niederkofler, nella quale vengono utilizzate tutte le parti dei pesci di lago senza alcuno spreco. “Cook The Mountain” è la filosofia dello chef, basata su una cucina etica realizzata unicamente con materie prime di stagione e locali, sul riutilizzo degli

scarti e sul rapporto diretto con i fornitori.

Con “Funghi”, Ciervo crea una concentrazione di diverse consistenze che ricorda un bosco, come quello in cui andava a cercare i funghi insieme al nonno da bambino. Si prosegue con “Orzotto, trigonella, caffè di cicoria” di Niederkofler, “Anguilla con estratto di erbe” di Ciervo, “Lingua di vitello & mirtillo rosso selvatico” di Niederkofler. Conclude la degustazione il dessert “Limone amalfitano”, con l’ingrediente mediterraneo per eccellenza, dal carattere dolce-amaro, acido e armonioso allo stesso tempo. Il dolce nasce dalla collaborazione di Ciervo e il pasticcere di Hotel Eden Ezio Redolfi con Angelo Musa, pasticcere del Hotel Plaza Athénée di Parigi, nonché ex campione mondiale di pasticceria e Meilleur Ouvrier de France.

I principi della cucina etica e sostenibile di Norbert Niederkofler e la filosofia di Ciervo improntata sullo studio e la sublimazione della materia prima si uniscono in un percorso che celebra sostenibilità e gusto. Sfondo della serata, la magnifica vista su Roma del ristorante La Terrazza, luogo privilegiato per ammirare la bellezza della città.

Il menu a otto portate ha un costo di 195 euro a persona. Il menu a otto portate con abbinamento di vini biologici De Sanctis ha un costo di 240 euro a persona.