Scatta il tour de "Il Giardino di Lipari": la Sicilia nei cocktail bar di Italia

Tre amici in pick-up per un tour lungo come l’Italia, in qualità di ambasciatori della sicilianità nella Penisola. Partirà il 7 ottobre il primo tour italiano de “Il Giardino di Lipari”, cocktail bar e ristorante nella perla delle Eolie. L’ideatore dell’iniziativa è il titolare del locale, Luca Cutrufelli. Come una rock band, il Giardino partirà per un tour a tappe nei migliori cocktail bar italiani, come promotore dei prodotti e delle eccellenze siciliane del settore beverage.





I tre ideatori del tour

Una drink list 100% siciliana

Cutrufelli e i barman del Giardino di Lipari, Nicolò Verde e Alessio Affè, saranno i protagonisti delle serate. Proporranno la propria drink list, cocktails realizzati prevalentemente con prodotti siciliani. Tra questi la Grappa al Mandarino del Giardino di Lipari, oltre a distillati e liquori di produzione siciliana. Saranno presenti con un loro banco dedicato all’interno dei locali, affiancando la loro proposta a quella degli ospitanti. Una proposta che punta tutto sugli aromi e i colori della Sicilia.



«L’idea è nata pensando ai tour delle rock band in tutto il mondo - spiega Cutrufelli - perché un locale non può fare la stessa cosa, ovvero andare in tour, portare i propri cocktails in tour nei locali? Ci siamo detti “perché no”? E così abbiamo organizzato questo nostro primo tour. Proporremo nei locali una nostra drink list con 8 cocktail, 4 realizzati con la nostra Grappa al mandarino, gli altri con distillati, liquori e soft drink siciliani delle nostre aziende partner, come CasaAllora, Jacli, Distilleria Giovi e Bibite Bona.

Esportare la Sicilia, primo obiettivo

Vogliamo promuovere le eccellenze del beverage siciliano in tutta Italia”. Sarà davvero un’avventura. Come una rock band che sale a bordo del furgone per raggiungere palchi (banconi in questo caso) lontani, i 3 protagonisti del primo Giardino-Tour partiranno dalla Sicilia a bordo di un pick-up per raggiungere la prima tappa del loro viaggio, Lecce in Puglia. Da qui proseguiranno per le tappe successive. Oltre ad una consistente scorta di prodotti siciliani nel bagagliaio (liquori, amari e distillati), ad accompagnarli ci sarà anche un amico a 4 zampe, il cane di Luca Cutrufelli, una femmina di Corso di 11 mesi chiamata novembre.





Queste le tappe del tour del Giardino di Lipari:



- 7 ottobre 2021 Quantobasta, Lecce (via Marco Basseo, 29 - Lecce - www.quantobastalecce.com)



- 13 ottobre 2021 Camera Con Vista Bistrot, Bologna (piazza Santo Stefano – Bologna – cameraconvista.it)



- 15 ottobre 2021 MAD - Souls & Spirits, Firenze (Borgo San Frediano, 36/R – Firenze)



-18 ottobre 2021 AMARO, Verona (Stradone San Fermo, 5 – Verona - amaro-cocktail-bar.business.site)



- 20 ottobre 2021 La Drogheria, Torino (piazza Vittorio Veneto, 36 – Torino – www.la-drogheria.it)



- 23 ottobre 2021 Carlo al Naviglio, Milano (Via Lodovico il Moro, 117 – Milano – www.carloalnaviglio.it)





Il gran finale sarà appunto il 23 ottobre a Milano a “Carlo al Naviglio”, nuovissimo cocktail bar - ristorante di Carlo Cracco.



Durante le serate lo staff del Giardino di Lipari indosserà le camicie realizzate dalla sartoria sociale Giocherenda di Palermo, creata da ragazzi africani arrivati in Italia per scappare da paesi in guerra. Da 2 anni ormai Giocherenda è partner stabile del Giardino di Lipari.



La drink list



La drink list proposta in tour dal Giardino di Lipari prevede 8 cocktails:

Giammù (Grappa al mandarino il Giardino di Lipari, limone, soda ai fiori di sambuco)

Grappa Tonic (Grappa al mandarino Il Giardino di Lipari, acqua tonica)

Gattopardo (Grappa al mandarino Il Giardino di Lipari, dry gin, bitter, Marsala semisecco)

Mamì (Bitter, Marsala semisecco, Il Giardino di Lipari citrus bitter, soda)

Qanat (Giovi dry gin, amaro di arance amare Jacli, limone, marmellata di mandarini)

Zabbara (Mezcal, Tequila, cordiale di D'Alloro liquore di alloro, lime, sale di sedano e cucunci)

Ciane (Pisco, liquore di arance dolci Jacli, Amargo Chunco, marmellata di fichi d'india, lime, acqua faba)

Ginostra (Vino rosso Cerasuolo di Vittoria, bitter, limonata siciliana, sciroppo di ciliegia)



I prodotti siciliani



Questi i prodotti siciliani che saranno utilizzati per preparare i cocktails:

la Grappa al Mandarino prodotta dal Giardino di Lipari in collaborazione con la distilleria Giovi di Fondachello (ME), con i mandarini degli alberi presenti nel giardino del locale stesso, a Lipari;

Amaro alle arance amare e liquore al limone prodotti dal liquorificio artigianale Jacli di Palermo (jacli.it)

il liquore d’alloro prodotto da Casa Allora, Palermo (casaallora.com)

il dry gin siciliano prodotto dalla Distilleria Giovi di Fondachello ME (www.distilleriagiovi.it)

la soda all’anice e fiori di sambuco prodotto dalla Bibite Bona di Augusta (SR) (www.bibitebona.it)