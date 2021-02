San Valentino in rosa. Anzi Rosato: Zeni1870 apre la cantina alle coppie

Pubblicato il 12 febbraio 2021 | 11:31

talia gialla?, storica azienda nata nel 1870, propone un, anzi. Venerdì 12 e sabato 13 febbraio, alla vigilia di, la storicadi(Bs) apre le porte del suoper proporreed emozioni a tutte le coppie che sceglieranno di regalarsi un’esperienza sensoriale, tra degustazioni, visite aldellae dellapanoramica vistaNel pieno del rispetto delle norme previste per il distanziamento, Zeni1870 ha così scelto di celebrare non solo “la festa degli innamorati” ma anche il gradualea una, nelladi lasciarsi alle spalle il prima possibile gli ultimi 12 mesi e guardare alla primavera con un ritrovatoCosì, tra colori, allestimenti e dettagli tutti ispirati al tema, leche venerdì e sabato si presenteranno da Zeni1870 riceveranno una gift card con la quale potranno fruire di una speciale scontistica per gli acquisti effettuati al wine shop oppure sull’ecommerce aziendale ( www.zenivinoshop.it ), mentre saranno cinque le coppie che verranno selezionate e che riceveranno un, appositamente pensato dalla cantina per avvicinarsi al vino in maniera unica e suggestiva.«Abbiamo voluto lanciare un segnale che andasse oltre le tradizionalidi San Valentino – spiega, alla guida dell’azienda assieme ai fratelli– Per proiettare la nostra mente verso unprossimo più, lasciandoci alle spalle un anno complesso ma pieni di ottimismo per i mesi che abbiamo di fronte. Non si tratta di celebrare solo le coppie che verranno a trovarci ma, simbolicamente, l’intera collettività che gradualmente, e con le dovute precauzioni, potrà tornare a muoversi e a».