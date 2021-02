Data, format e contenuti innovativi Vinòforum pronto all'edizione 2021

Pubblicato il 15 febbraio 2021 | 18:12

Dal 10 al 19 settembre la diciottesima edizione di Vinòforum

Data, format e contenuti: le certezze

re conferme in casa: la data, il format e i contenuti. La diciottesima edizione della manifestazione dedicata al, la seconda per numero di aderenti e qualità dei vini a livello nazionale, si farà dal vivo; Covid permettendo.Si comincia dalle: una dieci giorni all'insegna del gusto che inizierà venerdì 10 settembre per concludersi domenica 19 settembre. Ildella manifestazione è sempre lo stesso: un mix di grandi etichette e cucina d'autore, tra divulgazione del vino e business, tra iniziative rivolte agli appassionati e appuntamenti studiati per gli operatori. Il tutto grazie ainnovativi. In particolare, per questa manifestazione, Vinòforum apre le porte a protagonisti importanti a cui dedicherà un palcoscenico fatto di degustazioni e incontri con gli esperti.«Siamo stati tra le pocheimportanti a non aver mancato l’appuntamento con il 2020 - ha spiegato, ceo di Vinòforum - e di sicuro vogliamo garantire una edizione 2021 ancora più ricca di iniziative. Sarà la nostra diciottesima e vogliamoil raggiungimento della maggiore età nel migliore dei modi. Per questo abbiamo in serbo sorprese e novità che certamente faranno piacere al nostro pubblico di affezionati».Per informazioni: www.lospaziodelgusto.it