L'innovazione è a Torino Taste Week: formazione e supporto per l’Horeca

Pubblicato il 16 febbraio 2021 | 09:47

R

Horeca: formazione a tutto tondo con i seminari organizzati da RestWorld nell'ambito di Torino Taste Week

Il calendario degli incontri

è una piattaforma che s’inserisce a metà strada tra la realtà lavorativa e quella sociale. ?Un progetto la cui priorità è sensibilizzare circa l’importanza della valorizzazione del: vantaggio competitivo per i ristoratori, fonte di benessere per lo staff. Tutte le attività di RestWorld cercano di migliorare e rendere più efficiente ilmettendo in contatto domanda e offerta. In quest’ottica, nell’ambito della seconda edizione della(promossa da RestWorld) ha organizzato con i partner della manifestazione, unin cinque puntate, dedicato al mondo della ristorazione con focus su cibo, innovazione, futuro, comunicazione, sostenibilità, lavoro. La priorità è migliorare e rendere più efficiente l’Horeca attraverso ladi formazione, presso il ristorante Silos,, dalle 18 alle 19 che affrontano diversi temi e nei quali intervengono realtà specializzate su diversi argomenti. L’obiettivo di questa manifestazione è fornire un’occasione di formazione edel settore Horeca focalizzata sulle novità e sulle tematiche contemporanee e con un occhio verso le prospettive future. Discutere, confrontarsi, conoscere le leve che muovonoin Italia, ma messo in forte difficoltà dalle vicissitudini che hanno interessato l’intero comparto nell’ultimo anno, e che proprio per questi motivi, è in costante cambiamento.Il primo appuntamento è stato il 15 febbraio sul tema "". Vi ha partecipatoper. A seguire, il 16 febbraio, "" confondatori, glocal media company impegnata nella divulgazione dei contenuti di informazione legati al food.Il 17 febbraio andrà in scena "" concofondatrice di(influencer marketing)., cofondatore di(mercato digitale, fornitori per la ristorazione), il 18 febbraio, affronterà il tema “" e il giorno seguente focus su "" con, sviluppo format di ghost, dark e cloud kitchen),, digitalizzazione spazi di lavoro) e, delivery).Sarà anche possibilenei limiti di capienza della struttura e nel rispetto delle norme di prevenzione per l'emergenza Covid-19. L'ingresso è riservato solo a 15 persone: chi volesse partecipare, può mandare una mail a info@feelthebeat.it . Vengono selezionate le prime 15 mail.Per informazioni: www.restworld.it