Wine&Siena in versione digitale. Ritorna l'evento con Helmuth Köcher

Pubblicato il 04 febbraio 2021 | 11:06

E

La locandina dell'evento digitale Wine&Siena

Il programma della manifestazione

Quel confine tra case e grappoli dove nascono i vini mitteleuropei;

Brunello di Montalcino, Chianti e Barolo on stage;

Un viaggio attraverso l’Italia dei grandi bianchi;

Valdobbiadene versus Valpollicella e Chianti;

Focus vitigni autoctoni da Nord a Sud;

Unicamente Valdobbiadene DOCG;

Chianti e Montepulciano in wine pairing.

grave; online il palinsesto della sesta edizione diche, dal 5 al 7 febbraio 2021, si svolge in un’esclusiva versione completamentee gratuita. Grande spazio ai produttori premiati dalla guida The WineHunter Award 2020 e alle location senesi tra palazzi d’epoca, botteghe e ristoranti.Tre giorni dionline per vivere in versione digitale il primo evento 2021 firmato The WineHunter in collaborazione conriparte dalla capitale del vino italiano per continuare a promuovere le grandi eccellenze protagoniste della guida The WineHunter Award e le straordinarie location storiche, artistiche e gastronomiche di Siena, città scrigno simbolo della bellezza e dell’operosità italiana.Dopo Merano, quindi, anchescommette sulle potenzialità del digitale e si pone come cornice esclusiva dimultimediali che mirano a valorizzare i prodotti premiati dalla guida The WineHunter Award 2020 e le loro realtà produttive, ma anche le eccellenze artistiche, artigianali e ristorative senesi. Ogni giorno Helmuth Köcher guida le Masterclass with the WineHunter supported by Pulltex. Temi:

Focus sui prodotti

Il focus sui prodotti continua con gli appuntamenti di The WineHunter Area Platinum Edition, degustazioni all’interno del Grand Hotel Continental Siena Starhotels Collezione dedicate ad alcuni vini che si sono aggiudicati l’Award Platinum. Spazio ai produttori anche in Tell Me a Story, video in cui trovano spazio le emozioni e i retroscena legati alle loro realtà produttive. Arte ed enogastronomia sono invece le protagoniste degli spazi Walk of Wine, passeggiate virtuali tra le bellezze dei palazzi senesi di Santa Maria della Scala, Palazzo Pubblico di Siena e Palazzo Sansedoni che diventano l’occasione per presentare alcune eccellenze che hanno ricevuto il riconoscimento The WineHunter Award. E ancora, Wine&Art, un viaggio alla scoperta delle tradizioni senesi e degli antichi sapori toscani.



La sera, torna anche in versione digitale Small Plates Dinner, in cui chef della ristorazione senese realizzano degli showcooking dedicati alla loro tradizione culinaria in abbinamento ai vini e agli spirits premiati con The WineHunter Award. Gli spirits premiati dalla guida sono inoltre protagonisti degli appuntamenti con Mixology inspired by Siena, che vede l’ideazione e la realizzazione di cocktail ispirati alla città. Wine&Siena diventa anche l’occasione per portare avanti temi legati all’innovazione digitale in vigna come in azienda, grazie agli interventi organizzati in collaborazione con H-Farm e Ives-Oeno One.



Spazio all'attualità

Sono momenti di approfondimento dedicati a temi di attualità tra cambiamenti e opportunità per il settore wine&food i due digital talk pensati e realizzati da Confcommercio Siena sui temi “La Brexit, problemi ed opportunità per i vini italiani” e “La frontiera digitale dei nuovi mercati asiatici” oltre al convegno “Come la pandemia cambierà gli ambienti urbani, le produzioni ed i nostri consumi” al quale interverrà anche Rino Rappuoli, professore di Biologia molecolare presso l’Università degli Studi di Siena e chief scientist and head external R&D di GSK Vaccines a Siena.



Per maggiori informazioni: www.wineandsiena.com