La cucina cinese si impara da pc: in una masterclass ricette e segreti culinari da Sichuan

La prima masterclass dedicata alle otto grandi cucine regionali cinesi





Alla scoperta della cucina di Sichuan

Preparate 5 ricette tradizionali

Chuan wèi liángmiàn: Sichuan Cold Noodles, Street Food style Liang Mian

Mápó dòufu: Sichuanese tofu

Yú xiang qiézi: Eggplant Sichuan fish fragrant Yuxiang stir-fry

Hóngyóu chuànchuan xiang: Sichuan street food chili oil skewers

Kung Pao: Sichuanese wok stir-fry chicken

un anno di distanza dal primo, prosegue senza sosta ildel mondo aalla scoperta delledei 5 continenti con le masterclass della World Food Web Academy, il format innovativo ideato dal giornalista gastronomade. Con l'appuntamento di giovedì 11 marzo alle ore 19 in diretta live su piattaforma Zoom s'inaugura con "" la primadedicata alle otto grandiDurante la masterclass, strutturata in tre diversi momenti, i partecipanti avranno modo di approfondire le caratteristiche e la singolarità della cucina diin modo da comprenderne i tratti caratterizzanti e l'apporto in termini didi cucina,al panorama gastronomico nazionale cinese.Foodways nella prima parte della masterclass verrà fornito undella cucina sichuanese e ne verrà tracciato l'identikit.Signature dishes nella seconda parte della masterclass verranno presentate 5filmate step by step in modalità ravvicinata close-upnella terza parte della masterclass i partecipanti potranno intervenire direttamente con domande, osservazioni e richieste di chiarimenti.La masterclass è organizzata in collaborazione con l'Associazione Culturaleche parteciperà alla diretta con la sinologa Erica Petracca. Il costo della partecipazione è di 20 euro, comprensivo di ricettario fotografico digitale, link per poter rivedere la presentazione e le videoricette, una bibliografia e l'attestato di partecipazione.Per informazioni: https://bit.ly/3eZJU5t