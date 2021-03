Il cielo d'Irlanda... in salotto. San Patrizio si celebra a casa tra pinte di birra e sidro

Pubblicato il 16 marzo 2021 | 10:08

L

Si celebra nel mondo il17 marzo tra pinte di birra e sidro

San Patrizio a casa in diretta streaming

Tre pub special guest

Tante attività interattive in collaborazione con Guinness

Il cielo d’Irlanda in… salotto

Monumenti italiani colorati di verde

Porte “aperte” ai pub storici

Dick Mack’s di Dingle

Sfide e sorprese social

a celebrazione die della sua valenza simbolica per glidi tutto il mondo non può essere scissa dalla gioia di festeggiare tutti insieme senza barriere tra stati e continenti. Ed è per questo cheha voluto creare la speciale serata "with Tourism Ireland", capace di far sentire in contatto milioni di persone in tutto il mondo, portando nelle loro case una fetta del St. Patrick’s Day.“St Patrick's Day at Home” sarà trasmesso indall’Isola d’Irlanda il 17 marzo, a partire dalle ore 20. Durerà 90 minuti e metterà insieme tutti gli elementi legati alla celebrazione di San Patrizio:che hanno fatto la storia,tradizionali e moderne,e creatività.Location d’eccezione: tre pub molto amati ae nella graziosa città costiera dinella contea di Kerry.Per partecipare alla serata sarà sufficiente collegarsi ai canali social di Turismo Irlandese: www.youtube.com/tourismireland www.facebook.com/turismoirlanda . Fortemente consigliato indossare qualcosa di, magari dopo aver preparato una, con in mano unaalla perfetta temperatura di servizio (5 gradi) e con la voglia di farsi coinvolgere anche scattando foto e postando stories che abbracceranno il globo con un bellissimo fil vert.E per rafforzare ildialla festa, lanciandone il conto alla rovescia e rendendo omaggio agli amanti italiani dell’Irlanda, in collaborazione con, Turismo Irlandese ha lanciato il St. Patrick’s Movement: fino al 17 marzo, attraverso i canali social italiani dell’ente e di Guinness, ci si potrà “affiliare” con divertenti, create ogni giorno per preparare l’atmosfera del St. Patrick’s Day e dell’evento in diretta.Le attività in programma per la diretta sono davvero tantissime e i luoghi parte del format apriranno quasi per magia una porta sull’Irlanda che sembrerà vicinissima anche se a migliaia di chilometri di distanza, grazie alle immagini del territorio e dei monumenti illuminati di verde per ilcon oltre 630 i siti che vi prendono parte a livello globale di cui 42 italiani.Tra le new entry italiane: Procida , la capitale della Cultura 2022, con il Palazzo Merlato; la famosissimae la Fontana dell’Acqua Paola di Roma; l’Unicredit Tower die altri luoghi incantevoli della Lombardia, da Vigevano, con la Torre del Bramante, simbolo della città, o Pavia con la Statua della Minerva, al Castello di Lonato suldi, alla Val d’Intelvi con la Sostra e la Chiesa di San Giorgio; la Cupola di San Gaudenzio di Novara; La Bollente di Acqui Terme;in Val di Non; la Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro; Bologna con il Palazzo del Podestà e tantissimi altri. Ha inoltre aderito l’Associazione dei Borghi più belli d’Italia, sezione Puglia, con 13 realtà tra le più caratteristiche.La serata prenderà il via con gli scenografici percussionistiche sulle montagne vicine a Dublino sigleranno una speciale cerimonia di apertura esibendosi davanti allo storico Johnny Foxs Pub , nato nel 1798, e sede amatissima di performance di musica e danza tradizionali, come quelle che ospiterà al suo interno per la diretta social del 17 marzo.La diretta coinvolgerà anche il celeberrimo, lungo la Wild Atlantic Way: una vera e propria istituzione, gestita ininterrottamente dal 1899 dalla stessa famiglia, conservata amorevolmente intatta, e definibile come un pub a doppia funzione, visto il suo esseree finedi pelletteria.In vista della serata e all’insegna dell’interattività ci saranno inoltre alcune piccole sfide e sorprese social. Hashtag da tenere d’occhio sui canali di Turismo Irlandese:. Obiettivo: tessere una gioiosa rete verde che insieme alle luci del Global Greening avvolga tutto il mondo, unendo idealmente gli Irlandesi e chi ama l’isola di Smeraldo, anche nella speranza di potersi incontrare di nuovo quanto prima.