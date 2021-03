Ospitiamo-L’arte dell’accoglienza, 1ª edizione in novembre a Milano

Pubblicato il 02 marzo 2021 | 12:33

è una manifestazione rivolta al settore dell’organizzato da). Laè prevista per il2021 a MiCo,. La fiera si propone come strumento per presentare tutte le novità a 360° in termini dia chi già possiede e gestiscee a chi è interessato ad avviare un’attività in questo settore.Una manifestazione importante, che rappresenta un settore di peso. Per il debutto ha scelto di affidare l’, pr e digital strategy a, società di comunicazione integrata con sede a Milano, che da oltre 20 anni accompagna e supporta i clienti nel rapporto con i media, i consumatori e gli stakeholder.«A Milano mancava un evento che rispondesse in maniera specifica ai bisogni del mondo extralberghiero e degli hotel indipendenti – ha dichiarato, managing director di- per questo siamo certi che Ospitiamo rappresenterà fin dalla sua prima edizione un’per un settore che negli ultimi anni è sempre cresciuto e che ora si prepara al rilancio. Abbiamo sceltoper la suanella comunicazione, nelle pr e nelle strategie digital».«Ci fa particolarmente piacere poter collaborare con la, una delle più importanti società fieristiche al mondo, per la comunicazione della fiera Ospitiamo-L’arte dell’accoglienza – ha commentato, ceo di Equipe International - in un momento storico così delicato, l’esposizione rappresenta un passo importante per ladi un settore che ha risentito duramente della crisi causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19 come quello dell’ hospitality ».Il portfolio delcomprende circae congressi nazionali e internazionali. Ogni anno circa 35.000 espositori (44% internazionali) e 1,5 milioni di visitatori (26% internazionali) prendono parte alle manifestazioni organizzate.Per informazioni: www.ospitiamo.eu