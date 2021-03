Tutto pronto per il Tiramisuday tra gare e collegamenti dal mondo

Pubblicato il 20 marzo 2021 | 09:36

I

Un format amato in tutto il mondo

Un format amato in tutto il mondo

Prima sfida del Tiramisù World Cup

Tante ricette: dalla classica alle più curiose

n questo momento storico di profonda difficoltà è importante qualcosa che contribuisca a tirare sul il. Cosa c’è di meglio di un? E tra i dolci cosa di meglio del? Domenica 21 marzo dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 21, torna onlinee laNel 2017 si svolse la prima celebrazione, negliCity e in Italia a, negli stores di Eataly. Poi nel 2018 e 2019 hanno avuto luogo degli appassionanti contest al parco agroalimentare Fico di. L'anno scorso, nel 2020, ci sono state dirette online.Quest'anno il partner principale della festa è la Tiramisù World Cup – format di grande successo nato a Treviso e disputato in più occasioni -, la cui prima sfida del 2021 si svolgerà proprio domenica 21 marzo, in modo virtuale, sui canali social Twc, a cui parteciperanno trenta concorrenti che daranno vita alle loro ricette (creative e originali), valutate da una giuria diIn particolare, dalle 18 alle 21 ci sarà un collegamento di 3 ore con, chef e istituzioni estere (dagli Usa, Russia e Canada), che dialogheranno con Francesco Redi e Alessandra Gambini, autrice italiana residente a Los Angeles.Tra gli ospiti previsti ci saranno Clara e Gigi Padovani, la console Generale dell'Italia a Los Angeles, Silvia Chiave (Accademica dell'Accademia Italiana della Cucina), e la famosa storica del cibo e blogger americana Francine Segan, da New York City.Nell’attesa perché non cimentarsi già con le: da quella tradizionale a quelle più strane come il tiramisù al Tiramisù al Varnelli o al Tiramisù al tè Matcha